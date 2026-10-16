MinCultura Paola Holguín defiende el retiro de piezas del Museo Nacional: “No puede ser un espacio de apología al delito”

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la revisión de los contenidos y las exposiciones del Museo Nacional, en medio de la controversia por el retiro de cerca de 30 piezas relacionadas con las luchas de las personas LGBTIQ+, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la Unión Patriótica y el acuerdo de paz de 2016.
En un pronunciamiento titulado Sobre el Museo Nacional, Holguín afirmó que la institución debe reflejar “el alma de la Nación” y cumplir su función de conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de Colombia.
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La ministra sostuvo que el museo no debe servir como instrumento de “adoctrinamiento político” ni convertirse en un espacio para difundir versiones sesgadas de la historia. También afirmó que la institución no puede ser “un espacio de apología al delito o revictimización” y debe respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Otro de los argumentos expuestos por Holguín fue la protección de los niños frente al acceso a material sensible. Según indicó, el museo debe velar por sus derechos fundamentales, que tienen carácter prevalente de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución.