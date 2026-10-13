El papa León XIV ya fue hospitalizado en Roma e ingresó a cirugía por un nódulo pulmonar

El papa León XIV, de 71 años, ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, Italia, para someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar detectado durante pruebas de rutina.
La Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó que la operación se realizará en horas de la tarde, a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el doctor Stefano Margaritora, y anunció que entregará información adicional sobre su estado de salud al finalizar la jornada.