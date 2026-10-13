Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El papa León XIV ya fue hospitalizado en Roma e ingresó a cirugía por un nódulo pulmonar

El pontífice ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, donde será intervenido por un equipo de cirugía torácica dirigido por Stefano Margaritora. El Vaticano informó que entregará nuevos detalles médicos durante la tarde y que la recuperación podría tomar cerca de una semana.

  • El pontífice será intervenido para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante pruebas médicas de rutina. FOTO: AFP

    El pontífice será intervenido para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante pruebas médicas de rutina. FOTO: AFP

María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 19 minutos
bookmark

El papa León XIV, de 71 años, ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, Italia, para someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar detectado durante pruebas de rutina.

La Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó que la operación se realizará en horas de la tarde, a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el doctor Stefano Margaritora, y anunció que entregará información adicional sobre su estado de salud al finalizar la jornada.

El ingreso hospitalario se produjo después de que el pontífice anunciara el domingo, tras el rezo del Ángelus, que los médicos habían identificado una pequeña masa en su pulmón y recomendado su extirpación. Según explicó, el hallazgo se produjo en una fase temprana y el nódulo estaba bien localizado.

La intervención representa la primera hospitalización de León XIV desde el comienzo de su pontificado. De acuerdo con la información divulgada por el Vaticano, el papa permanecería cerca de una semana en recuperación.

¿Quién estará a cargo de la operación del papa León XIV?

El procedimiento estará dirigido por Stefano Margaritora, responsable de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, en Roma. La agencia italiana ANSA informó que el equipo coordinado por el especialista será el encargado de realizar la intervención.

El hospital Gemelli mantiene una relación de larga data con el Vaticano y cuenta con una suite destinada al pontífice en su décima planta. El papa Juan Pablo II la denominó “Vaticano tres”, en referencia a la Basílica de San Pedro, identificada como el Vaticano I, y a la residencia papal de Castel Gandolfo, conocida como el Vaticano II.

El papa Francisco también permaneció hospitalizado en ese centro médico durante una parte de 2025, cuando recibió tratamiento por neumonía.

Sobre este tipo de procedimientos, el doctor Matthew Triplette, director médico del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón y especialista en medicina pulmonar y cuidados intensivos, explicó: “Las cirugías para extirpar un nódulo suelen ser mínimamente invasivas y presentan una baja tasa de complicaciones”.

El especialista añadió que, habitualmente, los pacientes permanecen hospitalizados durante algunos días y luego continúan la recuperación en sus hogares. Sin embargo, esta explicación general no permite establecer cuál será el procedimiento específico ni la evolución clínica del pontífice.

¿Qué se sabe del estado de salud del pontífice?

La oficina de prensa del Vaticano indicó que el nódulo pulmonar fue identificado durante “pruebas de rutina”. León XIV había señalado que los médicos detectaron la lesión en una etapa temprana y que se encontraba bien delimitada.

Hasta el momento, la información divulgada no detalla el resultado de la intervención ni establece un diagnóstico definitivo sobre la naturaleza del nódulo.

El lunes, el papa mantuvo su agenda habitual, con varias reuniones durante la mañana y un encuentro con obispos y dirigentes de la Iglesia católica en el Vaticano. Esa misma noche, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que “nadie se lo esperaba” y aseguró que había encontrado al pontífice “sereno”.

León XIV canceló sus actos públicos hasta el 20 de octubre, mientras avanza su recuperación.

Lea más: Papa León XIV está preocupado por el avance de la IA, ¿qué dijo el sumo pontífice?

¿Quién asume las funciones del Vaticano durante la hospitalización?

La hospitalización del papa no implica una transferencia automática de la autoridad papal. El Vaticano no cuenta con normas específicas que establezcan un procedimiento de sustitución del pontífice en caso de que quede temporalmente incapacitado.

Incluso si el papa permanece inconsciente durante una intervención médica, conserva formalmente la autoridad propia de su cargo. Tanto Juan Pablo II como Francisco emitieron disposiciones y declaraciones durante periodos en los que estuvieron hospitalizados.

Mientras tanto, las tareas operativas cotidianas de la Santa Sede están distribuidas entre distintos equipos de trabajo. No obstante, las decisiones que requieran la firma del pontífice deberán esperar hasta que pueda atenderlas.

La intervención también se produce a pocas semanas de un viaje previsto por León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. La evolución médica del papa será determinante para conocer si podrá cumplir con esa agenda.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué hospital fue ingresado el papa León XIV para su operación?
El papa León XIV ingresó al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, Italia, donde será intervenido por un equipo de cirugía torácica.
¿Qué cirugía le realizarán al papa León XIV?
El pontífice será sometido a una intervención para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante pruebas médicas de rutina.
¿Qué se sabe del nódulo pulmonar que le detectaron al papa León XIV?
El papa informó que el nódulo fue detectado en una fase temprana y que estaba bien localizado. Sin embargo, no se ha divulgado un diagnóstico definitivo sobre su naturaleza.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form