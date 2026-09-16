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Papa León XIV está preocupado por el avance de la IA, ¿qué dijo el sumo pontífice?

El papa León XIV habló de nuevo contra la tentación de delegar en los algoritmos decisiones que compiten únicamente a la responsabilidad humana, en un contexto de creciente inquietud por las derivaciones de la inteligencia artificial (IA).

  • El papa León XIV expresó su preocupación sobre el uso de la Inteligencia Artificial. Foto: Afp.
    El papa León XIV expresó su preocupación sobre el uso de la Inteligencia Artificial. Foto: Afp.
Agencia AFP
hace 1 hora
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El pontífice estadounidense dedicó en mayo su primera encíclica, “Magnifica Humanitas” (Magnífica humanidad), a la IA con un llamamiento a “desarmar” esta tecnología para “impedirle el dominio sobre lo humano”.

La preocupación en torno a esta cuestión creció en las últimas semanas, debido a varios incidentes de seguridad y la nueva propensión de los modelos de inteligencia artificial a mejorar por sí mismos, sin intervención humana.

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El debate se centra hoy también en la capacidad del sector para autorregularse después de que los grandes ejecutivos de OpenAI, xAI y Anthropic instalaran a pisar el freno.

“El desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación de masas y de las redes sociales, el recurso cada vez mayor a la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades, al derribar las barreras y las distancias”, declaró el papa estadounidense durante su audiencia general semanal en el Vaticano.

“Por otra parte, las relaciones tienden a volverse cada vez menos personales, cada vez más virtuales, y corremos el riesgo de acostumbrarnos a delegar en los algoritmos decisiones que solo compiten a la conciencia humana”, advirtió ante las millas de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

“Velar para que las relaciones sociales tengan una verdadera consistencia y una profundidad personal es, en este sentido, la contribución que la comunidad cristiana se propone ofrecer”, añadió León XIV.

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La Santa Sede también ha multiplicado en estos últimos meses las intervenciones e iniciativas a favor de una gobernanza internacional de la IA basada en la dignidad humana, especialmente en los ámbitos nuclear, cultural y de la creación artística.

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Preguntas y respuestas

¿Qué advirtió el papa León XIV sobre el uso de la inteligencia artificial?
El papa León XIV advirtió sobre el riesgo de delegar en algoritmos decisiones que corresponden a la conciencia y la responsabilidad humana. Señaló que el uso creciente de la IA puede hacer que las relaciones sean menos personales y más virtuales.
¿Qué dijo León XIV sobre los algoritmos y las decisiones humanas?
León XIV pidió evitar que los algoritmos asuman decisiones que, según su planteamiento, deben permanecer bajo responsabilidad humana. El pontífice vinculó esta preocupación con la necesidad de preservar relaciones sociales con profundidad personal.
¿Qué relación establece el papa León XIV entre inteligencia artificial y relaciones humanas?
El papa sostiene que el crecimiento de la IA, los medios de comunicación y las redes sociales abre nuevas posibilidades, pero también puede hacer que las relaciones sean cada vez menos personales y más virtuales.
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