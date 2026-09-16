Papa León XIV está preocupado por el avance de la IA, ¿qué dijo el sumo pontífice?

El pontífice estadounidense dedicó en mayo su primera encíclica, “Magnifica Humanitas” (Magnífica humanidad), a la IA con un llamamiento a “desarmar” esta tecnología para “impedirle el dominio sobre lo humano”.

La preocupación en torno a esta cuestión creció en las últimas semanas, debido a varios incidentes de seguridad y la nueva propensión de los modelos de inteligencia artificial a mejorar por sí mismos, sin intervención humana.

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El debate se centra hoy también en la capacidad del sector para autorregularse después de que los grandes ejecutivos de OpenAI, xAI y Anthropic instalaran a pisar el freno.

“El desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación de masas y de las redes sociales, el recurso cada vez mayor a la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades, al derribar las barreras y las distancias”, declaró el papa estadounidense durante su audiencia general semanal en el Vaticano.