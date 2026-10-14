El papa León XIV camina, come y se recupera con “normalidad” tras ser operado con éxito de un cáncer de pulmón

El papa León XIV ya se ha levantado de la cama, camina y come tras ser operado de un cáncer de pulmón y las pruebas posoperatorias señalan que su evolución es “normal”, afirmaron sus médicos este miércoles 14 de octubre. En la intervención quirúrgica realizada este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma se extirpó parte del pulmón derecho del papa, quien ahora está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido. Le puede interesar: Louis Prevost, el hermano mayor del papa León XIV, también tiene cáncer: sufrió una recaída y está hospitalizado en EE. UU. Según las pruebas posoperatorias, su evolución es “normal”, con análisis de sangre y una radiografía torácica “conformes a la norma”, afirmaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora en un comunicado difundido el miércoles por el Vaticano. El sumo pontífice, de 71 años, desayunó y almorzó, caminó por su habitación y realizó fisioterapia respiratoria, precisaron los médicos. La Santa Sede dijo que el papa “está animado”, pero una fuente del Vaticano reconoció que fue “un shock para todos”. “Estamos a la espera de ver cómo evoluciona la situación”, dijo el jefe de la Iglesia católica, que padece un adenocarcinoma pulmonar. Según especialistas, las pruebas adicionales permitirán determinar el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir, como la radioterapia, aunque el pronóstico es muy positivo.

A pocas semanas de un viaje previsto a América Latina, los cirujanos operaron al santo padre el martes en el policlínico romano Gemelli. Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, explicó a la AFP que cuando este tipo de cáncer “se detecta en fases tempranas, entonces tiene un pronóstico muy, muy bueno”. La tasa de supervivencia a cinco años de esta forma de cáncer, cuando el tumor se detecta en un estadio precoz, es del “80% al 98%, en particular tras una extirpación quirúrgica”, añadió. Otra fuente del Vaticano afirmó que el papa incluso celebró misa este miércoles. León XIV está en una habitación del décimo piso del hospital, junto a una suite papal con capilla privada que actualmente se encuentra en proceso de renovación. El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, y por el momento se desconoce si tendrá que guardar un periodo de convalecencia más prolongado.

El papa León XIV, cumpliendo con sus compromisos antes de ser operado por su salud. FOTO: AFP

El primer mensaje de León XIV a todos los feligreses y seguidores en el mundo tras la operación

Luego de que los médicos del papa informaran que su operación fue un éxito y se está recuperando con normalidad, se conocieron las primeras palabras de León XIV para todos los fieles y seguidores en el mundo que están preocupados por su salud. El sumo pontífice comenzó agradeciendo las oraciones de todas las personas y el trabajo que ha realizado todo el personal médico en pro de su salud. Además, aseguró que el hecho de que los fieles hayan compartido sus experiencias a raíz de la situación es “un regalo para toda la Iglesia”. “Especialmente, estoy agradecido con las familias que han compartido sus alegrías, dificultades y esperanzas, así como con los jefes de las Iglesias católicas orientales y los presidentes de las conferencias episcopales por su labor de preparación y por el tiempo que han dedicado a este encuentro”, expresó León.

En la misma línea, el papa destacó que, después de que todo pase, ofrecerá las reflexiones de todo por lo que ha pasado en los últimos días y horas. “Los animo a que empiecen a compartir con sus conferencias episcopales y sus diócesis lo que han vivido y recibido, y a que sigan anunciando el Evangelio con las familias”, dijo. Para finalizar su mensaje, el sumo pontífice, de 71 años, le pidió a cada uno de los feligreses que siga protegiendo la Sagrada Familia de Nazaret mientras siguen participando activamente en la vida y la misión de sus Iglesias locales, y que los ayuden a discernir el camino a seguir. “Al encomendarlos a cada uno de ustedes a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes. A todos ustedes les imparto de corazón mi Bendición Apostólica”, concluyó el papa.

“Rezamos y esperamos”: los fieles esperan por la pronta recuperación de León XIV

El profesor Federico Venuta, jefe de Cirugía Torácica del hospital Policlínico Umberto 1 de Roma, declaró el miércoles a la AFP que “por lo general, el primer día, los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento se ponen en movimiento de inmediato”. Una pancarta que ondeaba frente al hospital proclamaba “¡Larga vida al papa!”, mientras que un grupo de personas oraba por el pontífice. Cerca de allí, Angele Bilegue, monja, dijo que había venido a rezar por el santo padre. “No estoy preocupada. Vine a expresar mi cercanía, a mostrar mi apoyo espiritual”, declaró a la AFP.

Es el primer susto de salud para el pontífice nacido en Chicago, quien es conocido por su afición al deporte y gozaba de una excelente forma física desde su elección al frente de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025. La impactante noticia de su enfermedad sacudió a la Iglesia católica, según los vaticanistas. “Rezamos y esperamos”, resume una fuente vaticana que prefiere permanecer en el anonimato. “Si eso le obliga a bajar el ritmo, quizá no sea tan malo, porque tiene una agenda muy apretada”, añade. “Es una nueva etapa: teníamos un papa del que todo el mundo decía ‘es joven, activo, deportista’ (...). Ahora tenemos un papa que también tiene sus debilidades, lo que va a cambiar su imagen”, declaró a la AFP Hendro Munsterman, teólogo y vaticanista del diario neerlandés Nederlands Dagblad. “Quizá esto le impulse a acelerar una serie de asuntos”, como “los nombramientos” en la Curia romana, agregó.

Los feligreses rezando a las afueras del hospital donde está internado el papa León XIV tras ser operado de un cáncer de pulmón. FOTO: AFP

La incertidumbre rodea la presencia del sumo pontífice en sus compromisos

Antes de la operación, todos los compromisos del papa fueron cancelados hasta el 20 de octubre. La situación plantea dudas sobre si el santo padre mantendrá el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último donde trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El Vaticano ha sido históricamente muy hermético sobre la salud de los papas, pero comenzó a ser más transparente durante la enfermedad del predecesor de León XIV, el argentino Francisco, que hablaba abiertamente de sus dolencias. La Santa Sede informó a la AFP que el nódulo se detectó durante un chequeo médico de rutina, y que no hubo síntomas que llevaran a examinar los pulmones del papa. También le puede interesar: Hasta 16 años de cárcel: familia de Diego Maradona exige penas más duras para los presuntos responsables de su muerte Bloque de preguntas y respuestas