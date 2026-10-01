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Indignación por pareja que abandonó a dos perros en el aeropuerto El Dorado: piden revocarles la visa y judicializarlos

Mientras avanzan las investigaciones, solicitaron a la Embajada de Estados Unidos y a las autoridades que revoquen la visa estadounidense de esta pareja, señalada por el abandono de sus mascotas.

  • Abandonaron a dos perros en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. FOTO: Capturas de video
    Abandonaron a dos perros en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. FOTO: Capturas de video
El Colombiano
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hace 17 minutos
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Total indignación ha generado un caso de abandono de mascotas ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El hecho se presentó este martes 29 de septiembre, cuando una pareja que llegaba de Miami, Estados Unidos, habría ingresado con dos perros al aeropuerto de la capital colombiana.

Sin embargo, fueron retenidos por el personal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que durante el control de ingreso encontró irregularidades en la información relacionada con la vacunación de las mascotas.

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En ese momento, les indicaron que no podían continuar su trayecto hacia la ciudad de Cali si no tenían la documentación al día de ambos perros, por lo que la pareja habría tomado la decisión de continuar su viaje sin el pomerania y el pitbull de cinco y seis meses.

“Estas personas dijeron: ‘Nosotros seguimos para Cali, ustedes mirarán qué hacen’. Dejaron los animales, embarcaron para Cali y siguieron”, afirmó a La FM Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

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Tras lo ocurrido, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá llegaron al aeropuerto para hacerse cargo de las mascotas y trasladarlas a un centro especializado, donde les realizaron algunas valoraciones médicas y comprobaron que se encontraban en buen estado de salud.

El caso fue conocido por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), cuyos funcionarios anunciaron que tomarán las acciones correspondientes ante las autoridades para que la pareja responda ante la justicia y evitar que los animales sean devueltos.

“Vamos a judicializarlos por la posible falsedad y porque, obviamente, el abandono de un animal puede ser delito en Colombia”, añadió Hernández.

En medio del revuelo que ha causado este suceso, también han surgido solicitudes para que las autoridades y la embajada evalúen la posibilidad de revocar la visa estadounidense de los señalados por el abandono de los animales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con los perros abandonados en el aeropuerto El Dorado?
La pareja habría dejado en el aeropuerto a dos perros, un Pomerania y un Pitbull de cinco y seis meses, después de que el ICA detectara irregularidades en la documentación relacionada con su vacunación.
¿Por qué el ICA retuvo a los perros de la pareja que llegó de Miami?
El ICA habría encontrado irregularidades en la información relacionada con la vacunación de los animales durante el control de ingreso al país.
¿Qué pasó con los perros después de que sus dueños viajaron a Cali?
Funcionarios de la Alcaldía de Bogotá se hicieron cargo de los animales y los trasladaron a un centro especializado, donde fueron sometidos a valoraciones médicas y se comprobó que estaban en buen estado de salud.
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