Detuvieron a familia que ocultó embarazo de una niña de 11 años: padrastro sería su abusador

Las autoridades del condado de Muskogee, Oklahoma, Estados Unidos, detuvieron a una pareja y a la abuela de una niña de 11 años, tras confirmarse que la menor dio a luz en su hogar el pasado 16 de agosto. La investigación determinó que, el padrastro, Dustin Walker, de 34 años, es el padre biológico del bebé, según una prueba de ADN con 99,9% de certeza. Dustin Walker fue acusado de abuso sexual infantil, mientras que la madre de la menor, Cherie Walker, de 33 años, enfrenta cargos por permitir el abuso. Ambos habían sido detenidos inicialmente por seis cargos de negligencia infantil relacionados con la falta de supervisión y atención médica, tanto durante el embarazo como en el hogar, donde convivían con otros cinco hijos menores de 10 años en condiciones consideradas deplorables. Tras la confirmación de la paternidad, se añadieron los cargos por abuso sexual y complicidad.

La abuela de la menor, Michelle Justus, también fue imputada por seis cargos de negligencia infantil, aunque aún se investiga si tenía conocimiento del abuso por parte del padrastro. La fiscal adjunta del condado, Janet Hutson, calificó el caso como “uno de los más graves de abuso y negligencia infantil que haya procesado”, y subrayó que la niña quedó traumatizada tras dar a luz sin asistencia médica. Vecinos denunciaron las malas condiciones de la vivienda, donde faltaba agua corriente y los menores estaban expuestos a suciedad y animales dentro del hogar. “Esto nos indigna. Le robaron su infancia”, afirmó Cheryl Adkins, quien había reportado previamente la situación a las autoridades.

Los adultos implicados - el papá, la mamá y la abuela- fueron detenidos y con una fianza de cien mil dólares para cada uno. Imagen: Muskogee County Sheriff’s Office