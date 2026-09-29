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Continúa el rifirrafe: FIFA acusó a la UEFA de desinformar sobre proyecto frustrado de capital privado

La UEFA ha pedido abiertamente la destitución de Infantino de la presidencia de la FIFA, pero el dirigente volverá a presentarse como candidato al cargo en las elecciones de marzo.

  • Gianni Infantino busca la reelección en 2027 en medio de duras críticas de las federaciones europeas por su gestión financiera. FOTO: GETTY
    Gianni Infantino busca la reelección en 2027 en medio de duras críticas de las federaciones europeas por su gestión financiera. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
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En un nuevo capítulo en el pulso que mantienen ambas instituciones, la FIFA acusó a la UEFA de orquestar una “campaña de desinformación” al solicitar acceso a documentos relacionados con el proyecto de Gianni Infantino, finalmente frustrado, de vender participaciones del Mundial, según una carta enviada a un tribunal de Florida.

En esta carta de 26 páginas, el organismo rector del fútbol mundial pide a la justicia de Florida rechazar la petición de la UEFA, argumentando que tiene como objetivo “influir” en el proceso de elección del presidente de la FIFA, previsto para el 18 de marzo de 2027.

Lea: Grandes ligas de Europa reclaman reformar la gobernanza de la FIFA: sigue el descontento

Por el momento, Infantino es el único candidato a su reelección, aunque su liderazgo está muy cuestionado desde las federaciones europeas.

“La UEFA actúa con el objetivo de acosar y no por una necesidad legítima de obtener medidas de instrucción”, acusó la FIFA, que reprochó al organismo europeo actuar “de mala fe”.

A finales de agosto, la UEFA allanó el camino para presentar una denuncia por “gestión desleal” contra el presidente de la FIFA, Infantino.

Trasfondo electoral

Para ello, recurrió a la justicia de Florida para obligar a las filiales estadounidenses del organismo a entregarle documentos relacionados con ese proyecto, finalmente abandonado ante las críticas.

La iniciativa de Infantino contemplaba colocar los ingresos del Mundial en una sociedad (FIFA Forward Enterprise o FFE) abierta a inversores privados.

Infantino abrió luego la puerta a conversaciones para una mejor redistribución de los recursos del organismo, pero sin “prejuzgar el importe”, en una carta a los presidentes de las seis confederaciones.

En el escrito presentado ante los tribunales, la FIFA denuncia que la UEFA realiza “numerosas declaraciones falsas o engañosas” sobre Infantino y el órgano rector mundial, incluyendo que “Infantino buscó beneficiarse personalmente de la propuesta de la FFE”.

La UEFA presentó una solicitud en Florida para obtener permiso para recabar pruebas con vistas a una posible denuncia penal en Suiza, donde tienen su sede tanto la UEFA como la FIFA.

La institución europea aseguró el mes pasado que, junto con “otras partes interesadas”, estaba “preparando la presentación de denuncias penales en Suiza contra Infantino y posiblemente otros dirigentes y asesores de la FIFA por gestión delictiva”.

Esta petición de la FIFA ante el tribunal de Florida es el último episodio de la crisis que enfrenta al organismo con la UEFA y otras confederaciones como la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y la AFC (Asia), que reclaman una reforma de la gobernanza de la institución.

La UEFA, a la que están adscritas potencias del mundo futbolístico como España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, encabeza la oposición a Infantino, pidiendo abiertamente su destitución.

La FIFA confirmó este mes que Infantino volverá a presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones de marzo.

6.000 millones USD de reservas

A comienzos de este mes, la UEFA instó a la FIFA a poner a disposición de cada una de sus asociaciones miembro 10 millones de dólares, un total de 2.100 millones de dólares, “para inversiones en infraestructura y desarrollo del fútbol”.

En la carta, Infantino afirma que apoyaría “el mayor nivel de financiación adicional que pueda entregarse de forma responsable”.

Infantino insistió en la carta en que la propuesta abandonada de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo estaba destinada a generar dinero adicional para el fútbol.

“La reciente propuesta comercial, ahora retirada, tenía como objetivo permitir a la FIFA invertir más en el fútbol”, escribió Infantino.

Le puede interesar: La histórica cifra que Uefa y Concaf piden a la Fifa para desembolsar sus 6.000 millones de reserva

Se estima que la FIFA dispone de 6.000 millones de dólares en reservas de efectivo no utilizadas, y la UEFA sostuvo que Infantino no necesitaba intentar captar más capital, dado el dinero que su organización ya acumula.

Infantino no está solo: Arabia Saudita, sede del Mundial de 2034, expresó su apoyo el mes pasado, y las confederaciones que rigen el fútbol en África (CAF) y Sudamérica (CONMEBOL) también lo respaldan.

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Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Por qué la FIFA llevó a la UEFA ante los tribunales de Florida?
La FIFA recurrió a la justicia de Florida para bloquear un pedido formal de la UEFA que busca acceder a documentos confidenciales sobre el fallido proyecto de venta de participaciones del Mundial. Según el organismo mundial, la solicitud de la UEFA no responde a una necesidad legal legítima, sino a una estrategia judicial orientada a acosar e interferir en las elecciones presidenciales de la FIFA.
¿En qué consistía el proyecto FFE de Gianni Infantino que rechazó la UEFA?
El proyecto consistía en transferir los ingresos comerciales y de patrocinio de la Copa del Mundo a una nueva entidad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), abierta a la participación de inversores privados. La iniciativa fue cancelada definitivamente por Gianni Infantino tras generar duras críticas por parte de la UEFA y diversas federaciones europeas.
¿Cuándo se celebrarán las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA?
Las elecciones presidenciales de la FIFA están programadas para el 18 de marzo de 2027. Hasta la fecha, Gianni Infantino se mantiene como el único candidato confirmado para la reelección, aunque enfrenta una fuerte oposición de las principales federaciones europeas
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