Murió Náfer Santiago Durán, reconocido acordeonero y Rey Vallenato de 1976, ¿qué le pasó?

Náfer Santiago Durán Díaz falleció a los 93 años tras padecer afecciones cardíacas. La muerte del compositor y acordeonero fue confirmada este martes por su hijo, Luis Durán Escorcia, también reconocida figura del vallenato. ”El padre ejemplar. Hoy nos dejas con el corazón melancolizado, pero con la satisfacción del deber cumplido. Adiós padre de mi alma”, escribió el artista en su cuenta oficial de Facebook junto a una fotografía de su padre. Lea: Laura Pausini anunció concierto en Medellín: fecha, precio de boletas y otros detalles

Durán hace parte de una de las familias más destacadas de este género musical. Náfer Santiago era hermano de Alejo Durán, el primer ganador del Festival Vallenato en 1968 y compositor de éxitos como Fidelina, Altos del Rosario, 039, El Mejoral y Guepajé. El fallecido acordeonero nació el 26 de diciembre de 1932 en El Paso, Cesar, un pequeño municipio conocido como una de las cunas históricas del vallenato. A los siete años aprendió a tocar el acordeón y desde entonces se dedicó a la interpretación de diversos ritmos como el paseo, merengue, son y puya, todos claves en el género del Caribe colombiano. En 1976, a sus 44 años, llegó uno de los momentos centrales de la carrera de más de ocho décadas de Durán. En ese año fue coronado como rey del Festival de la Leyenda Vallenata, el cual se realiza anualmente en Valledupar y es considerado como el más importante del género.

En esa edición, Náfer Santiago se enfrentó a Beto Muegues y Juan Manuel Muegues, Máximo Jiménez, Samuelito Martínez y Ramón Vargas. Finalmente, terminó convirtiéndose en el campeón gracias a las interpretaciones que hizo de Déjala vení, Teresita, El estanquillo y Los Altos del Rosario, esta última compuesta por su hermano Alejandro. Siete años después, el acordeonero intentó competir nuevamente por el título de rey, pero debido a su amplia experiencia, el jurado —que en ese año tenía como miembro a Gabriel García Márquez— consideró que estaba por fuera de competencia. Ese mismo año, en 1983, Durán grabó Herencia Vallenata, uno de los álbumes más relevantes de su discografía. De hecho, varios lo consideran significativo en el género, pues en este participó Diomedes Díaz antes de convertirse en una leyenda. Le puede interesar: El álbum que cambió el reguetón colombiano: cinco años de JOSE, el proyecto más ambicioso de J Balvin Una de sus canciones más conocidas es Sin ti, canción que compuso durante una visita a Mompox, Bolívar, y que estuvo inspirada en la ausencia de su esposa, Rosibel Escorcia. El músico tuvo alrededor de 22 hijos, muchos de ellos dedicados actualmente al vallenato como Armando Durán, quien es compositor; Jaime Durán, que interpreta la caja; Elkin Durán, que es guacharaquero; y el acordeonero Jader Durán, quien fue acordeonero del cantante Farid Ortiz. La Alcaldía de Valledupar, así como diferentes gestores culturales y artistas vallenatos, han lamentado la partida de “Naferito”, como lo llamaban sus seres queridos. Al acordeonero le han dedicado múltiples mensajes de despedida, todos ellos agradeciendo por su aporte al folclor y a las tradiciones musicales colombianas.

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