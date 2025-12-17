En Santa Elena inauguran un pesebre gigante que tendrá recorridos hasta enero

Este es un pesebre para ver de noche, por lo menos así lo afirman desde el Agroparque Jardín de los Silleteros que acaba de inaugurar este espacio para que los visitantes disfruten de un recorrido –de cerca de dos horas– y un plan familiar bastante diferente.

Cuentan que este es el pesebre más grande de Antioquia y que comienza cuando los visitantes ingresan a un ambiente romano, “desde allí, el público avanza por los jardines, atraviesa escenarios bíblicos y entra a casas a escala real, ideales para fotografías y para vivir de cerca escenas que evocan la historia del nacimiento de Jesús”, detallan desde el agroparque.

El espacio tiene varias estaciones entre las que se destacan el Cristo de la Vida que busca presentar cinco milagros de Jesús, también hay un teatro al aire libre, con escenas vivas y contenido narrativo, un pesebre monumental y una capilla navideña en la que se reza la novena, se cantan villancicos y se puede apreciar un pesebre tradicional.