Más de 80 conciertos gratuitos habrá esta semana en Medellín: así será el Festival Pianissimo

Desde este jueves y durante cinco días, en la Ciudadela Universitaria de la Universidad de Antioquia el piano no dejará de sonar. Esta semana comienza la duodécima edición del Festival Pianissimo, el evento que reúne a artistas, profesores, estudiantes y aficionados alrededor de este instrumento que tiene más de tres siglos de historia. Le puede interesar: Expertos del mundo se reúnen en Medellín para hablar de músicas populares urbanas En esta ocasión, el evento contará con más de 80 recitales, clases maestras y conferencias de pianistas nacionales e internacionales. Serán alrededor de 750 intérpretes los que estarán en los diferentes escenarios del festival, presentando diferentes repertorios en los que el protagonista es el piano. La reconocida pianista Ana María Orduz, directora de la Fundación Pianissimo, le contó a EL COLOMBIANO que, desde su origen, el propósito de este evento ha sido que los artistas de la ciudad y del país puedan conocerse y reconocerse, a la par de promover un espacio de aprendizaje y de inspiración para aquellos que apenas se están acercando al instrumento. “Por eso todos los formatos del festival son tipo recital: para que el público conozca repertorios nuevos, aprenda a disfrutar la experiencia de asistir a un concierto y, al mismo tiempo, para que los profesores nos nutriéramos, nos fortaleciéramos y ampliáramos nuestro propio repertorio. En el fondo, el Festival Pianísimo es una plataforma de formación y encuentro que surge como respuesta a las necesidades que observamos en el medio local”, explica la también profesora de la Universidad de Antioquia.

Los repertorios que menciona Orduz, así como el evento en general, están divididos en dos modalidades: festival y concurso. Quienes participan en la primera se presentan ante el público sin recibir ninguna calificación; en cambio, quienes están en la segunda compiten para ocupar los primeros puestos de su categoría. En total, en 2025 hay 16 categorías, entre las que se destacan Música Colombiana, Composición y Piano Popular. A su vez, el festival contará con más de 40 jurados provenientes de más de seis países.

¿Por qué un festival de piano?

Además de tender puentes entre colegas, Orduz asegura que Pianissimo ha ayudado a solidificar y visibilizar el talento local y nacional, y “ha diversificado, en el imaginario colectivo, los posibles perfiles de las personas que pueden llegar a tocar piano”, demostrando que cualquiera puede hacerlo y que comenzar a aprender el instrumento no debe tener como objetivo final convertirse en Chopin o Beethoven, y que eso está bien. Más allá de eso, la importancia de eventos como este festival -que en 2024 tuvo alrededor de 8.000 asistentes- está en la oportunidad que ofrecen para que quienes nunca han asistido a un recital puedan disfrutar de esta “experiencia fascinante”, como la describe la directora. Y su relevancia también se encuentra en el papel central que tiene el piano en la historia de la música. “Por sus posibilidades acústicas y su amplio rango sonoro, es un instrumento que permite muchas sonoridades. Hay instrumentos con registros más pequeños que solo permiten sonidos muy dulces, muy cortos o muy percutivos y enérgicos. En cambio, el piano puede ser lírico, expresivo, dramático o tosco. Puede generar texturas muy densas, donde se tocan muchos sonidos al mismo tiempo, o sonoridades muy delicadas, con una sola línea melódica sucediendo”, explica Orduz.

Los imperdibles de Pianissimo