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¿Qué le pasó? Sabrina Carpenter sorprende al usar oxígeno en pleno concierto en Bogotá

La cantante sorprendió al usar oxígeno en pleno concierto en Bogotá, pero la explicación está en la altura de la ciudad y las exigencias físicas del show.

  • Sabrina Carpenter utilizó oxígeno durante su concierto en Bogotá debido a los efectos de la altura, sin detener su presentación. FOTO: captura de video/ Radio Planeta.
    Sabrina Carpenter utilizó oxígeno durante su concierto en Bogotá debido a los efectos de la altura, sin detener su presentación. FOTO: captura de video/ Radio Planeta.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La presentación de Sabrina Carpenter en Festival Estéreo Picnic 2026 dejó uno de los momentos más comentados del evento, luego de que la artista fuera vista utilizando oxígeno en medio de su show en Bogotá.

Lea aquí: Esta fue la “pose” y el “arrestado” de Sabrina Carpenter en su concierto en el FEP 2026 en Bogotá

El hecho ocurrió durante su presentación el pasado 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde la cantante se presentó como una de las artistas principales ante miles de asistentes. Mientras interpretaba algunos de sus éxitos más conocidos, como Espresso, Please Please Please y Nonsense, un detalle llamó la atención del público y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En varios videos, se observa a la artista usando un pequeño tanque de oxígeno portátil durante una breve pausa en el concierto. La escena generó preocupación inicial entre sus seguidores, quienes se preguntaban si se trataba de un problema de salud.

Sin embargo, la explicación es más sencilla de lo que parece. Bogotá, ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene una menor concentración de oxígeno en el aire en comparación con ciudades como Los Ángeles, donde reside la cantante. Esta condición puede provocar lo que se conoce como mal de altura, cuyos síntomas incluyen fatiga, mareos y dificultad para respirar.

En contexto: Así fue el Festival Estéreo Picnic 2026: homenaje a Yeison Jiménez, Sabrina arrestó a Doechii y otras sorpresas

En contextos de alta exigencia física, como un concierto en vivo —donde los artistas cantan, bailan y se desplazan constantemente— estos efectos pueden intensificarse. Por eso, el uso de oxígeno suplementario es una práctica ocasional entre músicos que no están aclimatados a este tipo de condiciones.

Lejos de detener su presentación, Carpenter manejó la situación con total profesionalismo. Tras usar el oxígeno por unos momentos, continuó su show sin interrupciones, manteniendo la energía y conexión con el público.

Su presentación marcó además su debut en Colombia, en una de las ediciones más ambiciosas del festival, que también contó con la participación de artistas internacionales como The Killers, Tyler, The Creator y Lorde.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Aunque algunos fans manifestaron preocupación en un inicio, muchos otros destacaron la entrega de la artista y explicaron que este tipo de situaciones son comunes en ciudades de gran altitud.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Está enferma Sabrina Carpenter tras su paso por Bogotá?
No. El uso de oxígeno fue una medida preventiva y temporal debido a la altitud de Bogotá. La cantante continuó su gira sin inconvenientes y no se han reportado problemas de salud crónicos tras el festival.
¿Qué canciones cantó Sabrina Carpenter en el Estéreo Picnic 2026?
Su setlist incluyó sus éxitos globales más recientes como ”Espresso”, ”Please Please Please” y ”Nonsense”, canción en la que suele personalizar el outro para cada ciudad, incluyendo esta vez referencias a Colombia.
¿Cuándo se presentó Sabrina Carpenter en el FEP?
Se presentó el domingo 22 de marzo de 2026 en el escenario principal del Parque Metropolitano Simón Bolívar, cerrando una de las jornadas más concurridas del evento.
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