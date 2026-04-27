Pico y placa en Rionegro es falso: Alcaldía niega información de redes sociales

En las últimas horas y a través de redes sociales, se está difundiendo una pieza gráfica alusiva al pico y placa en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño. Esta dice que la medida aplica desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., tanto para carros como para motos.

Al paso, la Alcaldía de Rionegro salió a desmentir dicha información, y aclaró que a la fecha no existe ninguna medida restrictiva de movilidad en el municipio.

“Desde la Secretaría de Movilidad se confirmó que no se ha expedido ningún decreto ni acto administrativo que establezca la implementación del pico y placa en Rionegro. En ese sentido, se reitera que la movilidad en el municipio se mantiene con total normalidad”, dijo la administración municipal en un comunicado oficial.