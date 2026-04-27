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Pico y placa en Rionegro es falso: Alcaldía niega información de redes sociales

Actualmente, dicha medida no aplica en esta localidad del Oriente antioqueño.

  • En la imagen, Luis Alberto Palacio, comandante de Tránsito de Rionegro. FOTO Alcaldía de Rionegro.
    En la imagen, Luis Alberto Palacio, comandante de Tránsito de Rionegro. FOTO Alcaldía de Rionegro.
  • La imagen falsa que está circulando en redes sociales. FOTO Alcaldía de Rionegro.
    La imagen falsa que está circulando en redes sociales. FOTO Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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En las últimas horas y a través de redes sociales, se está difundiendo una pieza gráfica alusiva al pico y placa en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño. Esta dice que la medida aplica desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., tanto para carros como para motos.

Al paso, la Alcaldía de Rionegro salió a desmentir dicha información, y aclaró que a la fecha no existe ninguna medida restrictiva de movilidad en el municipio.

“Desde la Secretaría de Movilidad se confirmó que no se ha expedido ningún decreto ni acto administrativo que establezca la implementación del pico y placa en Rionegro. En ese sentido, se reitera que la movilidad en el municipio se mantiene con total normalidad”, dijo la administración municipal en un comunicado oficial.

La imagen falsa que está circulando en redes sociales. FOTO Alcaldía de Rionegro.
La imagen falsa que está circulando en redes sociales. FOTO Alcaldía de Rionegro.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje confundir con versiones no oficiales ni verificadas, pues muchos habitantes de Rionegro siguen compartiendo la publicación.

“La Alcaldía de Rionegro y la Secretaría de Movilidad venimos trabajando conjuntamente por una movilidad segura, organizada y eficiente. Es por ello que te invitamos a consultar de manera frecuente nuestras redes sociales y no ser objeto de desinformación”, dijo Luis Alberto Palacio, comandante de Tránsito de Rionegro.

Los siguientes son los canales oficiales de la Alcaldía de Rionegro y la Secretaría de Movilidad:

https://www.instagram.com/alcaldiarionegro/

https://www.facebook.com/AlcRionegro

https://x.com/AlcRionegro

https://www.instagram.com/movilidadrionegro/

https://www.facebook.com/movilidadrionegro/

https://x.com/MovilidadRgro

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