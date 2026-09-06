¿Quién es ‘Pinocho’, el señalado patrón de ‘Bendito Menor’ que ahora busca el Gobierno De la Espriella?

El nombre de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, volvió a quedar en el radar de las autoridades tras el operativo en el que fue abatido alias ‘Bendito Menor’, señalado principal cabecilla urbano de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS). ‘Bendito Menor’ murió durante la madrugada del 4 de septiembre en La Guajira. Tras esa operación, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ordenó intensificar la búsqueda de otros integrantes de alto valor de esa estructura criminal. Entre ellos aparece ‘Pinocho’, también conocido como ‘Mentiroso’ o ‘Ganadero’, a quien las investigaciones señalan como jefe y financiador de las ACS, organización con presencia criminal en Magdalena y La Guajira. Además de su pasado en estructuras paramilitares y procesos judiciales por homicidio y concierto para delinquir, Castillo Carrillo ha sostenido que es informante de las autoridades y sujeto de medidas de protección. Puede leer: Westcol le responde a Petro por operativo contra ‘Bendito Menor’, ¿qué le dijo?

¿Quién es alias ‘Pinocho’?

Según las investigaciones citadas en la información suministrada, Castillo Carrillo habría ejercido como jefe y financiador de ‘Los Pachencas’, nombre con el que también se identifica a las ACS. Las autoridades lo señalan de impartir órdenes y coordinar actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, homicidios y extorsiones. En ese contexto criminal, ‘Bendito Menor’ habría sido uno de sus escoltas de confianza, de acuerdo con informantes. También se le atribuye responsabilidad como determinador del homicidio del líder social y ambientalista Alejandro Llinás Suárez, ocurrido el 23 de abril de 2020 en la finca Pura Natura, ubicada en la vereda Calabazo Alto, corregimiento de Guachaca, en Santa Marta, Magdalena.

Castillo Carrillo estuvo vinculado al entorno paramilitar de Hernán Giraldo y al narcotráfico. Fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente regresó a Colombia. En 2011, volvió al país y se acogió al proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, cuando comenzó a ser investigado por su presunta participación como cabecilla de ‘Los Pachencas’, se trasladó a España. Desde allí fue entrevistado por la Unidad Investigativa de El Tiempo y defendió públicamente una versión distinta sobre su situación. En esa conversación sostuvo que era líder social, víctima del conflicto y beneficiario de medidas de protección. También afirmó que se había trasladado a España con su esposa para poner en marcha una empresa dedicada a exportar mármol y cerámica española hacia Colombia y México.

Una orden de captura y su regreso a Colombia

El 24 de mayo de 2021, el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Cúcuta emitió una orden de captura contra Castillo Carrillo. El proceso estaba relacionado con los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, este último por el asesinato de Alejandro Llinás Suárez. Meses después, el 19 de enero de 2022, ‘Pinocho’ fue capturado en el exclusivo barrio Brunete, en Madrid, España. Posteriormente fue enviado a Colombia para enfrentar el proceso judicial. Pero su situación cambió el 29 de junio de 2023, cuando un juez de garantías revocó la medida de aseguramiento y le concedió la libertad. Aunque la medida fue revocada, Castillo Carrillo posteriormente quedó en condición de prófugo, según la información suministrada.

‘Pinocho’ dice ser informante de las autoridades

Desde la clandestinidad, Castillo Carrillo utilizó acciones judiciales para reclamar ante distintas autoridades. Presentó tutelas contra la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP), argumentando que es sujeto de medidas de protección y que ha actuado como informante de las autoridades. En una de esas acciones judiciales solicitó que la Policía certificara que había recibido recompensas como informante. La tutela pedía que se expidiera una certificación sobre supuestos pagos efectuados el 10 de diciembre de 2020 y el 8 de agosto de 2025. El documento judicial, citado en la información suministrada, señala que Castillo solicitó que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, petición y acceso a la justicia, y que se ordenara a la Policía responder su solicitud. La tutela fue negada a finales de 2025. Puede leer: De la Espriella cumplió la sentencia contra “Bendito Menor”: así cayó el ‘narcoinfluencer’ en su casa de La Guajira

Petro lo designó representante en una mesa de diálogo

El caso de ‘Pinocho’ también quedó relacionado con el proceso de diálogo impulsado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. A través de la Resolución 335 de 2025, Petro lo designó como representante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS) en una mesa de diálogo. La designación ocurrió pese a que, según la información suministrada, Castillo Carrillo tenía antecedentes judiciales, una investigación por su presunta participación en estructuras criminales y posteriormente permaneció fugitivo. Asimismo, dsde el pasado 26 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella firmó extradiciones hacia Estados Unidos de varios cabecillas de organizaciones criminales. Entre ellas está la de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, así como la de su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’. La decisión se suma a las operaciones de inteligencia que el Gobierno anunció para localizar a otros cabecillas de organizaciones criminales que operan en Colombia. La búsqueda incluye a integrantes de las disidencias de las Farc como ‘Iván Mordisco’, ‘Jhon Mechas’, ‘Calarcá’ y ‘Allende’. En el caso del ELN, aparecen en la lista ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’, ‘Pablito’, ‘Pirri’, ‘Martha’ o ‘la Abuela’, ‘Carlos el Puerco’ y ‘el Rolo’ o ‘Julián’. A ellos se suma ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo.