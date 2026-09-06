Ataques de disidencias con drones y hostigamientos armados golpean al Cauca

En la madrugada del domingo seis de septiembre se presentaron dos acciones ofensivas contra la fuerza pública en los municipios de Inzá y Cajibío, en el departamento de Cauca. Lea también: ¿Quién es ‘Pinocho’, el señalado patrón de ‘Bendito Menor’ que ahora busca el Gobierno De la Espriella? Los hostigamientos empezaron las seis de la mañana, cuando un grupo armado ilegal, al parecer el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc atacó con drones y ráfagas de fusil, la subestación de Policía del corregimiento El Carmelo, en jurisdicción de Cajibío. La ofensiva dejó tres uniformados lesionados por las esquirlas, pero ninguno presenta lesiones de gravedad.

De forma simultánea se presentaron ataques contra las instalaciones de la base militar José Hilario López, ubicada en el municipio de Inzá, en el mismo departamento. Según información publicada por el ejército, también ocurrieron hostigamientos contra tropas de la Brigada 29 en municipio El Patía. Estas dos ofensivas se atribuyen al frente Dagoberto Ramos. Por el momento no se han reportado novedades entre el personal militar. “Ante estas situaciones, las unidades militares, con apoyo de la Fuerza Aérea, reaccionaron de manera oportuna para contener las acciones y contribuir al restablecimiento de las condiciones de seguridad en ambos sectores”, público la Tercera División del Ejército en su cuenta de X.

Ambos ataques afectaron a las comunidades que habitan las áreas aledañas. La población civil hizo un llamado urgente a los organismo defensores de derechos humanos frente al riesgo inminente que corren por este tipo de acciones, que incluyen explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas y ráfagas de fusil. Le puede interesar: Un mes de Abelardo de la Espriella en el poder: el estilo del ‘Tigre’ al frente de la Presidencia en 5 actos Otro ataque contra el ejército se presentó hace apenas dos días, el viernes 4 de septiembre, en Ocaña, Norte de Santander. Con enjambre de drones cargados con explosivos, ráfagas de fusil y el lanzamiento de artefactos no convencionales conocidos como “tatucos” atacaron las instalaciones del Batallón de Infantería N.° 15 “General Francisco de Paula Santander”. Este ataque terrorista se le atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN).