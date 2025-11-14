Pintan rostros en los bolívares y venden obras hasta en $50.000 en Medellín

Sobre un billete de 100 bolívares —unos 1.600 pesos colombianos—, JJ Caballo traza el rostro de un hombre; a su lado, Paula Guerrero da vida al de una mujer. Esta pareja de artistas venezolanos convirtió la moneda en su lienzo: comenzaron interviniendo los billetes de su país, devaluados y casi sin valor, hasta llegar hoy a ilustrar dólares, euros e incluso divisas árabes que coleccionistas de otros países buscan adquirir.
La idea, sin embargo, no nació en Venezuela. Tomó forma en 2019, en Bogotá, cuando Javier José Ceballos García —nombre de pila de JJ Caballo— decidió que el arte sería su forma de resistir y sostenerse en Colombia. Había recorrido 610 kilómetros desde San Cristóbal, en el estado Táchira, huyendo de una crisis que dejó a millones sin horizonte. Ya instalado en el país, descubrió en los billetes una nueva manera de contar su historia y la de tantos otros que, como él, cruzaron la frontera para empezar de nuevo.
Le puede interesar: El primer trasplante de corazón en un hospital público de Colombia se hizo en Medellín
“Llegué a Bogotá y comencé a pintar una estatua y ahí me abordó una persona y luego le hice un trabajo sobre el suelo. No me lo pagaron bien, pero empecé a recorrer el centro, a mirar arte y en ese momento cogí un bolívar y empecé a pintarlo. Al principio los vendía a $3.500”, contó JJ.