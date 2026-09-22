Pizzardi Artigianale, la pizzería colombiana que entró al top 20 del mundo en solo tres años

Una pizzería colombiana acaba de entrar en el mapa gastronómico global. Pizzardi Artigianale, fundada apenas hace tres años en Bogotá, ingresó por primera vez al listado 50 Top Pizza World y lo hizo en el puesto 17, convirtiéndose en la primera pizzería del país en aparecer en ese escalafón y en una de las pocas de América Latina en alcanzar ese nivel de reconocimiento internacional.
El resultado sorprendió al circuito gastronómico global, pero no a quienes siguen de cerca la escena culinaria de la capital.