Comiendo por Colombia: en los hermosos territorios nacionales

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
En este viaje de sabores por nuestro país va a brindar con chuchuguaza el “whisky amazónico” que lo va a poner a sudar y a ver estrellas; si es de los osados podrá comer mojojoyes que son larvas de cucarrón gigantes, pescados cascarudos insólitos, la yuca brava ancestral, el ají picante Catara afrodisíaco de altura de Doña Elena con hormigas y varias de las frutas más raras del mundo.
En la última nota de la serie: comiendo por Colombia, nos vamos a la joya de la corona, la cereza del pastel, el remate sublime de un recorrido gastronómico y turístico por un país más admirado por los extranjeros que por los que vivimos aquí.
Puede leer: Comiendo por Colombia: de las mamitas a los héroes de la calle
Mi amor por la pesca deportiva, me ha llevado a recorrer y comer en varios de los departamentos que conformaban los que, hasta hace algunas décadas, se conocían como Territorios Nacionales. Departamentos tan poco poblados que se denominaban intendencias y comisarías. Me muero de ganas de conocerlos todos.
Vale la pena repasar la geografía de cuarto de primaria: Arauca: Arauca; Vichada: Puerto Carreño; Meta: Villavicencio; Casanare: Yopal; Guainía: Inírida; Guaviare: San José; Vaupés: Mitú; Caquetá: Florencia; Putumayo: Mocoa y Amazonas: Leticia.