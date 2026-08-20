El Planetario de Medellín estrena nueva exposición y más de 250 actividades para el resto de 2026

Hace más de cuarenta años, el Planetario de Medellín nació con el propósito de observar el espacio y acercar la ciencia a la ciudad. Esa misión continúa: este jueves, el centro de divulgación científica, la Alcaldía de Medellín y Bancolombia estrenaron Medellín Estelar, la nueva temporada cultural que durante el segundo semestre de 2026 tendrá más de 250 actividades.
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Navegaciones por el universo y recorridos por el cielo con el Domo Planetario, talleres, conferencias y cursos serán algunos de los eventos que harán parte de la programación. A esta agenda se suma la renovación de la experiencia museográfica, es decir, aquella que viven los visitantes a través de lo que escuchan, ven y aprenden.
La exposición que inaugura las transformaciones realizadas en tres pisos y 835 metros cuadrados se titula El universo que somos, una radiografía científica y astronómica de nuestra casa común desde diferentes perspectivas.
Una de ellas es la etnoastronomía, a partir de la cual se construyó una experiencia que explica cómo tres comunidades indígenas de Colombia observan e interpretan el cielo.