El Planetario de Medellín estrena nueva exposición y más de 250 actividades para el resto de 2026

Hace más de cuarenta años, el Planetario de Medellín nació con el propósito de observar el espacio y acercar la ciencia a la ciudad. Esa misión continúa: este jueves, el centro de divulgación científica, la Alcaldía de Medellín y Bancolombia estrenaron Medellín Estelar, la nueva temporada cultural que durante el segundo semestre de 2026 tendrá más de 250 actividades. Lea: Así será la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2027 Navegaciones por el universo y recorridos por el cielo con el Domo Planetario, talleres, conferencias y cursos serán algunos de los eventos que harán parte de la programación. A esta agenda se suma la renovación de la experiencia museográfica, es decir, aquella que viven los visitantes a través de lo que escuchan, ven y aprenden. La exposición que inaugura las transformaciones realizadas en tres pisos y 835 metros cuadrados se titula El universo que somos, una radiografía científica y astronómica de nuestra casa común desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la etnoastronomía, a partir de la cual se construyó una experiencia que explica cómo tres comunidades indígenas de Colombia observan e interpretan el cielo.

“Para nosotros era muy importante contar cómo ha sido la visión y la interpretación del cielo y de los fenómenos que en él ocurren: el movimiento del Sol, de la Luna, de la Vía Láctea y toda esa interpretación de las comunidades indígenas, en particular de Colombia”, le explicó Michelle Mora, astrónoma del Planetario, a EL COLOMBIANO sobre este proceso, que se desarrolló durante un año y para el cual viajaron al Amazonas, La Guajira y el suroeste antioqueño. Allí llevaron a cabo un proceso de cocreación con los pueblos Murui Muina, Wayuu y Emberá Chamí. Entre las novedades también hay una zona dedicada a visibilizar y difundir los aportes de diferentes mujeres a la astronomía, como la inglesa Cecilia Payne-Gaposchkin, quien descubrió que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio, y la estadounidense Vera Rubin, quien aportó la evidencia más sólida y directa de la existencia de la materia oscura. El nombre de Rubin ahora bautiza al observatorio ubicado en Chile que posee la cámara digital más grande del mundo para astronomía. Pero tal vez una de las grandes transformaciones de la nueva experiencia museográfica del Planetario es su accesibilidad para personas con discapacidad, una característica que además fue desarrollada con su participación. En conjunto con personas sordas, se diseñó un diccionario astronómico compuesto por 48 conceptos para comprender el universo, traducidos a la Lengua de Señas Colombiana (LSC).

“También hicimos un trabajo adicional para las personas ciegas, con la instalación de un piso podotáctil que facilita su movilidad con el bastón, y un mapa háptico que les permite ubicarse y comprender cómo está distribuido el espacio del Planetario, así como las experiencias y zonas temáticas que encontrarán”, detalla Mora. A esto se suma la actualización de los contenidos científicos, que cambian constantemente y que, en un espacio de divulgación como este, son difundidos entre públicos de todas las edades: niños, niñas, jóvenes y adultos. La apuesta es presentar estos conocimientos de una manera comprensible, para despertar el interés y facilitar una mayor comprensión sobre ese universo compartido.

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