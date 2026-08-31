Pogacar se sumó a la lista de grandes ciclistas marcados por las caídas

Fue tan grave la lesión que sufrió Tadej Pogacar durante la octava etapa de la Vuelta a España que, por más que su corazón le dictara que se montara de nuevo en la bicicleta, su cuerpo, debido al dolor, no respondió a esas indicaciones y terminó retirándose, en ambulancia, de la carrera que aún no conquista y en la que era líder sólido.
Dos días antes, en la sexta etapa, y en pleno descenso rumbo a la meta en Castelló, arriesgó más de la cuenta y, pese al llamado de precaución del español Enric Mas, el esloveno se salió de la vía y contó con la suerte de no caer.
Pero en el terreno plano hacia la localidad valenciana de Xeraco, a 32 kilómetros del final, cuando el pelotón rodaba en aparente calma, el infortunio llegó para Tadej al no poder esquivar un piedra en la carretera, perder el control y quedar tendido sobre el asfalto.
El dictamen médico fue contundente: conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, por la que deberá ser operado, fractura cervical estable en la vértebra C7 y múltiples abrasiones.
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Aquellas lesiones, sobre todo la fractura en la zona cervical, vuelven a recordar lo vulnerables que son los ciclistas, independientemente del terreno que estén desafiando.
“Tadej está destrozado. Es una situación muy difícil, pero hay que asimilarlo”, comentó el director deportivo del UAE Team Emirates-XRG, el español Joxean Fernández ‘Matxín’. El técnico explicó que Pogacar quiso continuar, pero el dolor en el hombro se lo impidió.
Luego, el domingo, el prodigio esloveno, ganador de cinco Tours de Francia y un Giro de Italia, y quien sufrió el primer abandono de su carrera en una gran vuelta, reapareció en redes sociales con una fotografía desde el hospital de Barcelona y la canción “Stayin’ Alive” (seguir vivo), de los Bee Gees.