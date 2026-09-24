Delegados abandonaron la ONU durante discurso de Netanyahu: ¿qué pasó?

Decenas de enviados de distintos países abandonaron este jueves la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en una protesta que marcó su intervención. El mandatario respondió con críticas a quienes se retiraron y defendió la posición de Israel frente a Irán y los asentamientos en Cisjordania. La salida de los delegados ocurrió antes y durante el inicio de la intervención de Netanyahu. Mientras varios representantes abandonaban el recinto, algunos de los que permanecieron en la sala abuchearon al primer ministro israelí. En contraste, la delegación de Netanyahu reaccionó con aplausos y se puso de pie para respaldarlo, mientras el presidente de la sesión pedía orden ante las manifestaciones. Al tomar la palabra, Netanyahu se refirió directamente a los representantes que habían decidido retirarse. “Si hay otro cobarde que se quiera ir, por favor que se vaya ahora”, afirmó. Lea más: Colombia abrirá embajada en Jerusalén y eliminará requisito de visa con Israel La escena convirtió el inicio del discurso del primer ministro israelí en uno de los momentos centrales de su participación ante la Asamblea General de la ONU.

Durante su intervención, el primer ministro israelí también respondió a las críticas de Reino Unido y Francia por la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Netanyahu cuestionó que esos países acusen a Israel de colonialismo y recordó el pasado colonial de ambas naciones. “Acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo... vaya colonialismo ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término”, afirmó. Lea más: Trump rechaza propuesta de paz de Irán y Teherán amenaza con nuevos ataques en Oriente Medio El mandatario también se refirió a los ataques cometidos por colonos israelíes contra comunidades palestinas en Cisjordania. En ese contexto, calificó a los responsables como “delincuentes juveniles” y sostuvo que se trata de un grupo reducido. “Lo que (los medios) cubren es un puñado de delincuentes juveniles, unos 150 en total, que van o lanzan piedras, que talan olivos”, dijo. Netanyahu agregó: “No puedo soportar eso. No toleraré el vigilantismo”. Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Según la información entregada en el reporte, más de 500.000 israelíes viven actualmente en asentamientos junto a unos tres millones de palestinos. Los asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional.

Su defensa frente a Irán y la guerra

En su discurso ante Naciones Unidas, Netanyahu también defendió las acciones de Israel contra Irán y aseguró que uno de sus objetivos era impedir que ese país desarrollara armas nucleares que pudieran representar una amenaza para Israel y otras naciones. El primer ministro afirmó que destruir las instalaciones nucleares iraníes fue una decisión difícil desde el punto de vista operativo, pero sencilla desde su perspectiva debido a lo que consideraba una amenaza. “Vamos a ganar, no tenemos alternativa”, sostuvo. Netanyahu también recordó los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando integrantes de Hamás ingresaron a Israel desde Gaza y murieron alrededor de 1.200 israelíes, según el reporte citado. El primer ministro calificó esa jornada como el día más sombrío de la historia de Israel y afirmó que los ataques representaron la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Su intervención se produjo en medio de fuertes tensiones internacionales por el conflicto entre Israel y Palestina y por las acciones militares relacionadas con Irán.

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