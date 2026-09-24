Delegados abandonaron la ONU durante discurso de Netanyahu: ¿qué pasó?

Decenas de enviados de distintos países abandonaron este jueves la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en una protesta que marcó su intervención. El mandatario respondió con críticas a quienes se retiraron y defendió la posición de Israel frente a Irán y los asentamientos en Cisjordania.
La salida de los delegados ocurrió antes y durante el inicio de la intervención de Netanyahu. Mientras varios representantes abandonaban el recinto, algunos de los que permanecieron en la sala abuchearon al primer ministro israelí.
En contraste, la delegación de Netanyahu reaccionó con aplausos y se puso de pie para respaldarlo, mientras el presidente de la sesión pedía orden ante las manifestaciones.
Al tomar la palabra, Netanyahu se refirió directamente a los representantes que habían decidido retirarse. “Si hay otro cobarde que se quiera ir, por favor que se vaya ahora”, afirmó.
Lea más: Colombia abrirá embajada en Jerusalén y eliminará requisito de visa con Israel
La escena convirtió el inicio del discurso del primer ministro israelí en uno de los momentos centrales de su participación ante la Asamblea General de la ONU.