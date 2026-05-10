Trump rechaza propuesta de paz de Irán y Teherán amenaza con nuevos ataques en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este domingo 10 de mayo la propuesta enviada por Irán para avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Medio, aumentando la incertidumbre sobre una posible salida negociada al conflicto que ya completa varias semanas de enfrentamientos.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario estadounidense aseguró además que Teherán “ya no se reirá más” de Estados Unidos y reiteró que el país persa está “militarmente derrotado”.

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La respuesta iraní había sido enviada horas antes por medio de un mediador pakistaní, según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. En el documento, el gobierno iraní insistió en que no aceptará condiciones que impliquen una rendición y advirtió que responderá de manera “fuerte y decisiva” a cualquier nuevo ataque estadounidense contra embarcaciones o intereses iraníes en la región.

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, aseguró que “la moderación de Irán terminó” y afirmó que cualquier acción militar en el Golfo desencadenará represalias contra buques y bases estadounidenses.

La guerra en Oriente Medio se desató el pasado 28 de febrero, luego de ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra instalaciones iraníes. Desde entonces, Irán ha respondido con acciones militares en distintos puntos de la región y con bloqueos en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. El conflicto ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, además de impactos sobre los mercados energéticos internacionales y sobre la economía mundial.