Por qué los hinchas de La Roma cantan La colegiala de Rodolfo Aicardi

“Amarillo y rojo, con la loba en el pecho, nunca dejaré de amarte, eres el equipo de mi corazón” es la letra en italiano que los hinchas de La Roma, el club de fútbol italiano, cantan siguiendo el ritmo de una canción que está en el repertorio musical de los colombianos.

La colegiala, de Rodolfo Aicardi, fue transformada por los hinchas del equipo deportivo en una arenga que ha protagonizado videos en redes sociales, en los que más de uno ha reconocido el tema interpretado por el cantautor magangueño y ha dejado comentarios preguntando por el origen de esta curiosa adaptación.

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Aunque el éxito de esta canción en Europa no es nuevo, en los últimos días, al hacerse viral un video publicado en TikTok por una fanática italiana, las nuevas generaciones comenzaron a preguntarse por qué esta melodía también ha emocionado a una cultura que está a miles de kilómetros.

La historia de La colegiala realmente inició en Perú, no en Colombia. En 1975, el compositor de música popular Walter León Aguilar escribió esta letra, la cual le dio la vuelta a Latinoamérica. Uno de los países a los que llegó fue Colombia, donde Rodolfo Aicardi y su Típica RA7 la grabaron en una sola tarde, como contó en 2020 en una entrevista Juan Carlos Díez, el entonces director de la orquesta.

Esa versión se hizo famosa rápidamente y, poco a poco, se convirtió en un clásico decembrino, lugar que sigue ocupando en la actualidad. Pero no solo en Colombia ganó reconocimiento, sino también en otros países por fuera de la región.