¿Qué hace que un futbolista pueda valer hoy más de 200 millones de euros? No es casualidad: así se calcula su valor

Durante años, pagar 100 millones de euros por un futbolista parecía reservado para casos excepcionales. El traspaso de Neymar al PSG por 222 millones de euros en 2017 rompió esa barrera. Desde entonces, los grandes clubes han asumido cifras extraordinarias por jugadores que reúnen determinadas características.
Según el modelo desarrollado por el Observatorio de Fútbol del CIES, a partir del análisis de más de 8.300 transferencias entre 2014 y 2024, el precio de un jugador responde a múltiples variables: edad, duración del contrato, posición, rendimiento, nivel de las competiciones y capacidad económica del club comprador.