Violencia y amenazas: el caso Blessd y Pirlo revela el lado oscuro del “trap” en Colombia

El pasado primero de octubre se conoció la denuncia por presunto secuestro, lesiones personales y amenazas de muerte que hizo Iván Andrés Navia Galindo, más conocido como El Goldo, mánager del “rapero” caleño Pirlo, contra Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd.
Entre otras cosas, Navia Galindo denunció ante la Fiscalía que después de grabar el video de la canción WYA, el 21 de mayo del 2024, Blessd, su mánager Santiago Jaramillo (conocido como Dimelojara) y otras personas de su equipo de trabajo, respaldados por varios hombres armados y encapuchados, los encerraron en uno de los cuartos de la casa donde habían estado grabando, los retuvieron, los golpearon, los amenazaron con torturarlos, les quitaron los celulares, los obligaron a revelar las contraseñas para revisar sus conversaciones. Además, les sacaron muestras de sangre.
El manager de Pirlo, acusado de robarse varias joyas de la casa de Blessd, sugirió en su testimonio que las muestras de sangre que les tomaron a la fuerza eran para cotejarlas con unas manchas que el supuesto ladrón había dejado cuando entró a robar a la casa de Blessd. Como los análisis tardaban varios días, los dejaron ir, pero no sin antes advertirles que no podían salir de la ciudad ni comentar nada hasta que estuvieran listos los resultados.
En el testimonio que reposa ante la Fiscalía dice textualmente (errores y mayúsculas del original): “Nos dicen que vayamos saliendo con discreción, en ese momento que salgo de la habitación, BLESSD estaba afuera, me pone el brazo en la nuca, como si me estuviera abrazando, creando una apariencia de amistad, me llevó así por toda la casa (...) durante ese trayecto BLESSD me dice ‘gordo, estas caído, te estripaste por rata’ (...) y también me dijo ‘yo sé que algún día nos vamos a encontrar, tenga claro que yo voy por la suya, así que coja fuercita y venga por la mía’, dándome a entender que estuviera alerta que él siempre iba hacer (sic) enemigo mío hasta que no me matara”.
Lo del robo es cierto. Hace poco, en una transmisión en vivo en la que hizo un recorrido mostrando su casa, el cantante paisa se refirió al tema: “Aquí está la seguridad, mantenemos 3 o 4 de seguridad siempre empalaos, porque el que se vuelva a meter, ay papá”.
Pero la denuncia de Navia Galindo sugiere que el asunto va más allá del robo: “Yo me asusté porque llegué a pensar de que todo era un cuadro conspirativo en mi contra, porque todo era concentrado en mí (...) me pareció muy raro porque dejaron de hablar de las cadenas y BLESSD empezó a decirle a Pirlo que yo lo robaba, que me pidiera copia de los contratos de regalías, que yo era una rata”.