André Onana sorprende al mundo con una peligrosa terapia de fuego

Los futbolistas profesionales han llevado el cuidado de su cuerpo a otro nivel. Más allá de los entrenamientos y las sesiones de recuperación en los clubes, cada vez es más habitual que los jugadores dispongan en sus hogares de fisioterapeutas, entrenadores personales, nutricionistas e incluso chefs privados. Algunos también incorporan sofisticados equipos y recurren a diferentes técnicas para acelerar la recuperación física.

Uno de los casos que más llamó la atención recientemente fue el de André Onana. El guardameta camerunés, de 30 años y actualmente en el Trabzonspor de Turquía, compartió en sus historias de Instagram unas imágenes que rápidamente despertaron la curiosidad de sus seguidores.

En el video se observa al arquero con buena parte de su cuerpo cubierto por ventosas, una técnica que también han utilizado reconocidas figuras del fútbol, entre ellas Karim Benzema. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron varios puntos de fuego visibles sobre su espalda y sus piernas.