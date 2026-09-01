“Hubo intentos de sembrar incertidumbre alrededor de las elecciones”: De la Espriella en posesión de magistrados del CNE

El presidente Abelardo de la Espriella posesionó a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) elegidos la semana pasada. La ceremonia se hizo desde la sede presidencial de Barranquilla que De la Espriella mandó a hacer para despachar desde allí.
En la ceremonia se les vio a todos de guayabera o camisa blanca, exceptuando a las magistradas Nubia Estela Martínez (Centro Democrático) y Cielo Rusinque (Pacto Histórico).
Además de ellas, se posesionaron Silvio Carrasquilla (Liberal), Juan Carlos Wills (Conservador), Juan Felipe Lemos (La U), Plinio Alarcón (Mira), Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), José Antonio Parra (Salvación Nacional) y Gersel Pérez (Cambio Radical).