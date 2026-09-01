“Hubo intentos de sembrar incertidumbre alrededor de las elecciones”: De la Espriella en posesión de magistrados del CNE

El presidente Abelardo de la Espriella posesionó a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) elegidos la semana pasada. La ceremonia se hizo desde la sede presidencial de Barranquilla que De la Espriella mandó a hacer para despachar desde allí. En la ceremonia se les vio a todos de guayabera o camisa blanca, exceptuando a las magistradas Nubia Estela Martínez (Centro Democrático) y Cielo Rusinque (Pacto Histórico). Además de ellas, se posesionaron Silvio Carrasquilla (Liberal), Juan Carlos Wills (Conservador), Juan Felipe Lemos (La U), Plinio Alarcón (Mira), Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), José Antonio Parra (Salvación Nacional) y Gersel Pérez (Cambio Radical).

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Reacciones tras la posesión: De la Espriella cuestiona al gobierno anterior

Más allá de la posesión, De la Espriella volvió a hablar en contra del gobierno de su antecesor, Gustavo Petro. “Una promesa fundamental, sustantiva, determinante, es la fortaleza en nuestro sistema electoral lo que le da la posibilidad a ese gobernante, pero detrás de cada una de ellas existe una responsabilidad superior, la democracia. Del respeto por el voto”, dijo el primer mandatario. Al respecto, se refirió a unas declaraciones del procurador general Gregorio Eljach, en las que dijo que “no iba a haber elecciones”. “Hace pocos días escuchamos con estupor al señor procurador general, que está aquí, afirmar que en algún momento llegó a estar en riesgo el calendario electoral, que finalmente permitió que los colombianos eligieran libremente al presidente de la República”, dijo De la Espriella. Esa, siguió, “es una aseveración tremendamente grave, y así lo pensé yo durante toda la campaña electoral por parte de su posición”. Luego, habló de movidas por parte del gobierno de Gustavo Petro para torpedear el proceso electoral.

Entre ellas pueden recordarse los diferentes ataques o señalamientos a la Registraduría y al sistema electoral en general. O el hecho de que, a casi un mes de que se haya posesionado un gobierno nuevo, el expresidente Petro siga diciendo, sin pruebas, que hubo fraude electoral. “Es cierto que durante aquel proceso hubo maniobras, presiones e intentos de sembrar incertidumbre alrededor de las elecciones”, dijo De la Espriella. Luego, aseguró que “el régimen anterior carcomió por la corrupción absolutamente todo, y se empeñó con las estructuras terroristas en alterar la voluntad popular”. Y dijo que, “por fortuna”, el gobierno anterior “no lo consiguió”, ya que “las elecciones se llevaron a cabo, los colombianos concurrieron a las urnas, la voluntad popular fue respetada y la democracia prevaleció”. Finalmente, concluyó con un mensaje o “una lección, si se quiere, definitiva”. Esto es, dijo “nadie tiene derecho a poner en riesgo el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes o a sus representantes en los cuerpos colegiados”.

¿Cuáles son las funciones clave del CNE en Colombia?

Vale destacar el contexto en el que De la Espriella dice esto, ya que el Consejo Nacional Electoral tiene a su cargo vigilar y controlar la actividad de los partidos y movimientos políticos, así como el cumplimiento de las reglas electorales. Entre sus funciones está revisar la financiación de las campañas, investigar posibles irregularidades en el manejo de los recursos y sancionar a las organizaciones políticas cuando corresponda. El CNE también cumple un papel determinante después de las votaciones: realiza el escrutinio general de las elecciones nacionales y declara oficialmente sus resultados. Esto fue clave en la elección pasada, donde De la Espriella derrotó al senador Iván Cepeda por menos del 1 % de los votos totales. Además de decidir sobre la personería jurídica de los partidos y movimientos, también decide en lo administrativo sobre las curules; aunque las nulidades electorales, por ejemplo, las decide finalmente el Concejo de Estado. Le puede interesar: Petro habría impedido que Alirio Uribe, cercano a Cepeda, sea magistrado del CNE por no apoyar su versión sobre un fraude electoral

Cuestionamientos políticos e investigaciones históricas del CNE

Sin embargo, el CNE es una entidad que no ha estado exenta de cuestionamientos por su corte político. Un ejemplo claro de su poder es el caso de la campaña Petro Presidente 2022. El organismo investigó las cuentas de la campaña por presuntas irregularidades en la financiación y la posible violación de los topes de gastos. En 2024, el CNE abrió formalmente la investigación y formuló cargos por superar los límites establecidos en primera y segunda vuelta. El proceso terminó con una decisión en noviembre de 2025, cuando, por 6 votos contra 3, encontró responsables y sancionó a Ricardo Roa, gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora, quienes fueron declarados responsables de las irregularidades y quedaron sujetos a multas que, en conjunto, rondaron los $5.922 millones. De hecho, el organismo remitió copias a la Fiscalía para que investigara a Ricardo Roa, proceso que está en curso. Además, el CNE sancionó a Colombia Humana y a la Unión Patriótica (UP), partidos que avalaron la candidatura de Petro, con multas por las irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas