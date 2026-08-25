Petro habría impedido que Alirio Uribe, cercano a Cepeda, sea magistrado del CNE por no apoyar su versión sobre un fraude electoral

En la antesala de la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, que será este 25 de agosto en el Congreso, se conoció que el expresidente Gustavo Petro le quitó el guiño a uno de los candidatos.
Se trata del exrepresentante a la Cámara Alirio Uribe, cercano al senador Iván Cepeda. De hecho, fue uno de quienes más lo acompañaron en la campaña a la Presidencia.
Si bien Uribe contaba con el apoyo del Pacto Histórico, así como la exsuperintendente Cielo Rusinque, una reunión de bancada de ese partido habría cambiado los planes, según informó Caracol Radio.