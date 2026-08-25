Precio del gas importado se dispara 79% en Colombia y revive debate sobre fracking

El precio del gas importado para los nuevos contratos de septiembre, octubre y noviembre de 2026 alcanzó los US$24,97 por MBTU (una unidad utilizada para medir el contenido energético del gas), un nivel que representa un aumento de 79% frente a los US$13,96 por MBTU registrados en febrero de este año.
El dato fue compartido por Sergio Cabrales, docente y consultor del sector minero-energético, quien advirtió que el encarecimiento del gas natural licuado (GNL) está aumentando la presión sobre los costos del sistema energético colombiano.
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El incremento tiene un efecto directo sobre las plantas térmicas que utilizan gas importado, debido a que eleva sus costos de generación. Esto, a su vez, puede terminar presionando el precio de bolsa de la energía.