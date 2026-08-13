Colombia sumará 58 millones de pies cúbicos de gas con ampliación de licencia a planta Spec de Cartagena

Colombia aumentará su capacidad de suministro de gas natural con la modificación de la licencia ambiental de la Terminal de Regasificación SPEC LNG, ubicada en Cartagena. La decisión fue celebrada por la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), al considerar que permitirá incorporar nueva oferta de gas al sistema energético nacional y fortalecer el respaldo para la generación eléctrica durante periodos de sequía. La autorización quedó establecida mediante la Resolución 002149 del 11 de agosto de 2026, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El proyecto permitirá agregar 58 millones de pies cúbicos día (MPCD) de gas natural, principalmente para atender la demanda de los usuarios del servicio de energía eléctrica y del sector industrial. La modificación de la licencia también autoriza la construcción de un nuevo gasoducto de 9,3 kilómetros de longitud y 24 pulgadas de diámetro. Esta infraestructura permitirá aumentar la capacidad de transporte entre la terminal de SPEC y el sistema nacional de transporte. Le puede gustar: Gremios piden frenar liquidación de Air-e y MinMinas asegura que no se hará en este Gobierno Además, el proyecto contempla una nueva estación de compresión, infraestructura para regulación y medición y la incorporación de un nuevo buque de almacenamiento, conocido como FSO.

¿Por qué la ampliación de SPEC LNG es importante para Colombia?

Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), aseguró que la decisión representa una señal positiva para la seguridad energética del país y destacó la articulación entre las autoridades para avanzar en el proyecto. “Es la mejor noticia en estos primeros cuatro días del nuevo Gobierno en materia de seguridad energética”, afirmó Murgas, quien sostuvo que el resultado demuestra que la coordinación técnica e institucional puede traducirse en decisiones concretas para garantizar el suministro energético. La dirigente gremial mencionó que el gas natural tiene un papel que va más allá del consumo residencial, pues también atiende una parte importante de la demanda industrial y funciona como respaldo para el sistema eléctrico colombiano.

Durante el Fenómeno de El Niño, la disminución de los niveles de los embalses reduce la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. En esas circunstancias, las plantas térmicas adquieren mayor importancia y utilizan gas natural para producir electricidad. Por ello, Naturgas considera que el incremento de la capacidad de SPEC LNG permitirá contar con una mayor disponibilidad de este energético durante periodos de sequía y de alta demanda. “Más disponibilidad de gas natural significa un país mejor preparado para no quedarse sin energía cuando más se necesita”, señaló Murgas.

¿Qué papel tendrá el nuevo gasoducto de Cartagena?

Uno de los principales componentes de la ampliación será el gasoducto de 9,3 kilómetros que conectará la infraestructura de la terminal con el sistema nacional de transporte. La obra tendrá un diámetro de 24 pulgadas y estará acompañada por una estación de compresión y sistemas de regulación y medición. También se incorporará un nuevo buque de almacenamiento, infraestructura necesaria para ampliar la capacidad operativa de la terminal. Con estas obras, el proyecto busca facilitar la incorporación de los 58 MPCD adicionales de gas natural al sistema y atender principalmente las necesidades del sector eléctrico y de los usuarios industriales.

¿Qué dijo Naturgas sobre la decisión del Gobierno?

Para Naturgas, la autorización constituye un avance relevante dentro de los proyectos que buscan fortalecer el abastecimiento de gas natural en Colombia. La ampliación de SPEC LNG hace parte de los 11 proyectos estratégicos priorizados por la industria del gas natural para aumentar la oferta de este energético en el país.

Según el gremio, la decisión también ratifica la viabilidad técnica y ambiental de la iniciativa y evidencia la necesidad de avanzar oportunamente en proyectos que permitan incorporar nueva oferta al sistema energético nacional. Murgas destacó además el papel de Fabio Arjona, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quien atribuyó liderazgo para impulsar la decisión a través de la ANLA. “Esta combinación de rigor técnico y decisión oportuna es la que Colombia requiere para enfrentar el déficit de gas y garantizar la seguridad energética de los hogares, las industrias y su sistema eléctrico”, agregó la presidenta de Naturgas. La dirigente gremial reconoció igualmente la gestión del ministro y de su equipo de trabajo en el proceso que permitió avanzar con la modificación de la licencia ambiental.

Lo que viene ahora

Naturgas manifestó que la industria y sus empresas afiliadas están dispuestas a continuar trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y las demás autoridades competentes. El objetivo, según el gremio, es seguir fortaleciendo la seguridad energética y garantizar el abastecimiento de gas natural para los diferentes sectores de la economía. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Para Naturgas, asegurar la disponibilidad de este energético tiene efectos directos sobre los hogares, pero también sobre la competitividad de las empresas y la estabilidad del sistema energético nacional. La ampliación de SPEC LNG se suma así a las iniciativas que buscan aumentar la oferta de gas en Colombia y reforzar la capacidad de respuesta del sistema ante escenarios de menor generación hidroeléctrica y mayor demanda de energía. Consulte: Deudas por $3,9 billones de Air-e reviven el fantasma del apagón ante inminente fenómeno de El Niño “fuerte” Bloque de preguntas y respuestas: