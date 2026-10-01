Se amplía la brecha del diésel en Colombia: precio internacional supera por $8.400 al nacional, ¿por qué?

El fuerte aumento del precio internacional del diésel ya tiene un efecto directo sobre las cuentas fiscales de Colombia. Aunque el valor doméstico se ha mantenido relativamente estable, la diferencia frente a la referencia internacional se amplió considerablemente y llegó a $8.400 por galón en la última semana de septiembre, según un análisis del centro de estudios económicos Anif. La situación se explica por el repunte de los precios internacionales del combustible, que durante septiembre alcanzaron en Estados Unidos un máximo histórico en términos nominales desde que existen registros. Lea también: China cierra “la llave”: suspende exportaciones de diésel y gasolina por guerra entre EE. UU. e Irán Según la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), la presión responde a una restricción de la oferta global, asociada con una menor actividad de refinación en Rusia, China y Oriente Medio. Esta situación encareció los derivados del petróleo y aumentó la demanda por exportaciones estadounidenses. Los inventarios se encuentran 13% por debajo de su promedio estacional, mientras la capacidad de operación de las refinerías alcanza 97%. En este contexto, el margen comercial de refinación también mantiene una tendencia ascendente y se estima que supere los US$2 por galón en lo que resta del año, condicionado a que se normalice el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

La brecha crecer

La magnitud del desacople se observa al comparar la evolución de ambas referencias durante 2026. El precio internacional analizado pasó de cerca de $11.900 por galón en enero a $19.820 al 28 de septiembre, un incremento aproximado de 67%. En Colombia, entretanto, el precio nacional pasó de $11.062 a $11.399 por galón durante el mismo periodo. Esto representa un aumento cercano al 3%. La diferencia entre ambas referencias alcanzó los $8.400 por galón en la última semana de septiembre.

¿Qué papel cumple el FEPC en el precio del diésel?

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) explica por qué el aumento internacional no se ha trasladado de manera automática y completa al precio que pagan los consumidores en Colombia. El mecanismo mantiene un subsidio implícito sobre este combustible líquido y absorbe la diferencia entre el precio internacional y el interno. Puede consultar: De la Espriella ordenó a MinMinas revertir el aumento en la gasolina de octubre

Los $8.400 por galón registrados en septiembre no deben interpretarse como el subsidio efectivo, debido a que el precio minorista también incorpora componentes como impuestos, márgenes y fletes. Sin embargo, esta diferencia sí constituye una señal de la presión que enfrenta el FEPC, pues la referencia internacional del diésel hace parte de las contempladas en la fórmula de compensación del mecanismo. En otras palabras, mientras más amplia sea la distancia entre el precio externo y el precio interno, mayor es el esfuerzo que debe realizar el mecanismo para evitar que el incremento internacional se traslade completamente al mercado colombiano.

¿Cómo ha ayudado el peso colombiano a contener el impacto?

La apreciación del peso colombiano ha funcionado como otro amortiguador frente al aumento de la referencia internacional. Esto ocurre porque el precio internacional debe convertirse a moneda local. Por esa razón, un peso más fuerte reduce mecánicamente el costo del choque externo expresado en pesos.

El efecto se puede dimensionar con la tasa representativa del mercado de comienzos de año. Con esa tasa de cambio, la referencia promedio para septiembre habría sido de $22.065 por galón. Así, el comportamiento del tipo de cambio estaría representando un ahorro cercano a $2.900 por galón frente a ese escenario.

¿Qué presión enfrenta el FEPC hacia 2027?

El problema para las cuentas públicas es que las tensiones geopolíticas podrían mantener elevadas las cotizaciones internacionales de los combustibles. Una permanencia de estos precios aumentaría la carga fiscal del FEPC, especialmente si continúa la diferencia entre las referencias internacionales y los precios domésticos. El escenario planteado por la EIA contempla una exposición extendida y nuevas presiones sobre el presupuesto de 2027. Esto se suma a la coyuntura fiscal que enfrenta actualmente el país. Por ello, cerrar la brecha entre el precio internacional y el nacional requeriría ajustes de gran tamaño. En este contexto, cobra mayor relevancia la estructuración de una senda de ajustes graduales que permita reducir la diferencia sin trasladar de manera inmediata todo el choque externo al precio interno del diésel. Entérese: Petróleo Brent supera los US$108 y Colombia podría recibir más de $40 billones en regalías Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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