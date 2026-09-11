James llegó a Nacional con una misión: “Vamos por absolutamente todo”

“Yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero ganar, yo quiero jugar”, aseguró James durante su presentación en la sede deportiva de Atlético Nacional, en Guarne. El futbolista reconoció que la decisión de regresar al país se produjo en cuestión de días y que el proyecto verdolaga logró despertar en él una sensación que, según confesó, no había experimentado con un club desde hacía mucho tiempo.

James Rodríguez ya se puso oficialmente la camiseta de Atlético Nacional. El mediocampista colombiano fue presentado este viernes como nuevo jugador del conjunto verdolaga y, desde sus primeras palabras, dejó claro que su regreso al fútbol colombiano no representa un paso para cerrar tranquilamente su carrera, sino un nuevo desafío con la ambición de ganar.

“Desde el lunes sentí algo único. Aquí confieso que desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto”, manifestó el jugador, quien explicó que la cercanía, el ambiente familiar y la ambición del proyecto fueron determinantes para aceptar la propuesta.

James encontró en Nacional una familia

El colombiano destacó especialmente la manera en que fue recibido por la institución. Para él, uno de los principales atractivos del proyecto fue precisamente la sensación de pertenecer a una familia.

“Creo que es una tribu, son una familia. Eso es algo lindo también. Yo soy alguien que me gusta ser más cercano”, explicó James.

El futbolista también relacionó esa cercanía con algunas de las mejores etapas de su carrera. Según contó, en los clubes donde logró sentirse a un alto nivel encontró entrenadores que confiaron en él y supieron establecer una relación cercana.

En Nacional tendrá nuevamente esa posibilidad con Lucas González, a quien conoce desde hace algunos años y con quien ya había conversado sobre la posibilidad de trabajar juntos.

El técnico verdolaga no ocultó su entusiasmo por la llegada del mediocampista. “Los buenos siempre tienen que estar en el campo y los buenos tienen que estar juntos”, afirmó González, quien considera que James puede contribuir no solamente al crecimiento del equipo, sino también a la grandeza del club y del fútbol colombiano.

“Quiero jugar y competir”

Una de las grandes incógnitas después del anuncio del fichaje era cuándo podrá debutar James. El cuerpo técnico explicó que el jugador ya realizó un entrenamiento con el grupo y que lo observarán durante las próximas prácticas antes de tomar una decisión.

González reconoció que, si dependiera exclusivamente de James, estaría listo para jugar inmediatamente. “Si es por él, va a querer jugar este domingo”, contó el entrenador.

El propio James confirmó esa disposición. Incluso relató un momento de su primer entrenamiento en el que González le indicó que iba a retirarlo de la práctica. “Yo quiero entrenar, yo no quiero salir. Así siempre he sido y así seré hasta cuando acabe el fútbol”, manifestó.

El mensaje coincide con lo que el club esperaba encontrar en su nuevo referente: un jugador que llegue con hambre competitiva y no solamente con el peso de su nombre.

Un contrato hasta junio de 2027

Durante la presentación, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, confirmó que el vínculo de James será inicialmente hasta junio de 2027.

“Hasta junio del 2027 inicialmente”, explicó el dirigente, quien dejó abierta la posibilidad de que la relación se extienda si ambas partes mantienen el deseo de continuar.

Arango también insistió en que la contratación de James no debe interpretarse como un punto de llegada, sino como el comienzo de un proyecto con mayores ambiciones.

“Esto no es un punto de llegada a ningún lado. La celebración y toda la solemnidad que tiene este momento no es porque hayamos terminado algo, todo lo contrario, es porque estamos empezando”, señaló.

El presidente verdolaga incluso puso la mirada más allá del próximo título de Liga. Primero está el objetivo de conquistar la estrella 19, pero la institución ya piensa en recuperar protagonismo internacional.

“Para ir por la tercera primero hay que ir por la 19, pero como lo hablamos en la presentación de Lucas, la 19 no es suficiente y queremos mucho más”, afirmó.

James ya piensa en todos los títulos

La ambición del jugador está en la misma línea. Durante la presentación, James aseguró que su objetivo es conquistar todos los trofeos que tenga por delante con Nacional.

“Los sueños es poder ganar todo, todas las copas, ligas”, manifestó.

El colombiano recordó que ya ganó la Champions League en dos oportunidades y ahora quiere agregar nuevos trofeos a su carrera. Por eso, señaló que sus objetivos inmediatos son la Liga y la Copa, sin dejar de pensar en los grandes desafíos internacionales que puede tener el club.

“Vamos a ir por absolutamente todo porque este club piensa en eso, piensa en poder ganar todo”, afirmó.

Sus hijos también influyeron en la decisión

Uno de los aspectos personales que James reveló durante la presentación fue el papel que tuvieron sus hijos en su decisión.

El futbolista contó que ambos son hinchas de Atlético Nacional y que recibieron con enorme alegría la noticia de su llegada al club. Incluso relató que su hija estuvo cerca de llorar cuando se enteró.

“Mis hijos son hinchas de este club, ellos están felices”, dijo James.

La conexión familiar terminó siendo otro elemento que inclinó la balanza para aceptar una propuesta que, según el propio futbolista, hace apenas unos días parecía improbable.

“Si me preguntabas hace cuatro días te iba a decir que no. Todo cambió en tres días”, confesó.

Un referente para los jóvenes

James también habló del papel que espera cumplir con los futbolistas jóvenes de Nacional. Con una carrera que incluye pasos por grandes clubes de Europa y experiencias en los principales escenarios internacionales, el colombiano quiere transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.

“Para eso estamos acá, para poder intentar guiarlos, que vayan por un buen camino, sobre todo que sea gente buena”, expresó.

Víctor Marulanda, director deportivo de Nacional, destacó precisamente esa capacidad de inspiración. Para el dirigente, la llegada de James encaja con uno de los propósitos de la institución: inspirar y trascender.

El club espera que esa influencia no se limite a los partidos. La idea es que James haga parte de un proyecto colectivo en el que también tengan protagonismo los futbolistas jóvenes y el resto de integrantes de la institución.

“Quiero estar pronto ahí con ellos”

La presentación terminó con James enviándole un mensaje a la hinchada verdolaga, que espera verlo cuanto antes en el Atanasio Girardot.

El jugador reconoció que ya tiene ganas de encontrarse con los aficionados y comenzar a vivir su nueva etapa dentro de la cancha.

“Ya tengo ganas de estar ahí con ellos, darles ese amor y espero estar pronto ahí con ellos”, dijo.