Abelardo De la Espriella ordenó bombardeo al frente 33 de las disidencias en el Catatumbo; esto se sabe

El Gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, efectuó el cuarto bombardeo contra los grupos ilegales. Este se llevó a cabo en el Catatumbo y el objetivo sería un presunto campamento del frente 33 de las disidencias de alias Calarcá.

Las operaciones fueron desarrolladas por las Fuerzas Militares en coordinación con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El bombardeo se desarrolló, según medios locales, en la madrugada del domingo 11 de octubre, alrededor de la 1:00 a. m.

A falta de un reporte oficial, se conoció de forma preliminar que labores de inteligencia militar habían identificado la presencia de aproximadamente 20 integrantes del grupo armado.

Con esta acción militar se marcaría la reanudación de las incursiones aéreas, la cual se produce semanas después de que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantara una medida cautelar de tutela que había pausado los bombardeos por la presencia de menores reclutados, estableciendo ahora un estándar reforzado de precaución cuando exista información sobre niños o adolescentes en el área.

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El Frente 33, objetivo del bombardeo, mantiene con el ELN desde enero de 2025 enfrentamientos directos por el control de las rutas del narcotráfico, el hurto de hidrocarburos y la minería ilegal en esta zona de Norte de Santander.

Esta confrontación ha provocado el desplazamiento de más de 120.000 personas, el confinamiento de comunidades, al menos 115 muertes y ataques recurrentes con drones cargados de explosivos.