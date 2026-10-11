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Abelardo De la Espriella ordenó bombardeo al frente 33 de las disidencias en el Catatumbo; esto se sabe

Este sería el cuarto bombardeo en el gobierno de De la Espriella y se da luego de que un juzgado levantara las medidas cautelares que habían pausado estas acciones por parte de la fuerza pública.

  • El presidente De la Espriella ordenó una incursión aérea en contra de un presunto campamento de las disidencias de las Farc. Fotos: AFP y Colprensa
    El presidente De la Espriella ordenó una incursión aérea en contra de un presunto campamento de las disidencias de las Farc. Fotos: AFP y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El Gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, efectuó el cuarto bombardeo contra los grupos ilegales. Este se llevó a cabo en el Catatumbo y el objetivo sería un presunto campamento del frente 33 de las disidencias de alias Calarcá.

Las operaciones fueron desarrolladas por las Fuerzas Militares en coordinación con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El bombardeo se desarrolló, según medios locales, en la madrugada del domingo 11 de octubre, alrededor de la 1:00 a. m.

A falta de un reporte oficial, se conoció de forma preliminar que labores de inteligencia militar habían identificado la presencia de aproximadamente 20 integrantes del grupo armado.

Con esta acción militar se marcaría la reanudación de las incursiones aéreas, la cual se produce semanas después de que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantara una medida cautelar de tutela que había pausado los bombardeos por la presencia de menores reclutados, estableciendo ahora un estándar reforzado de precaución cuando exista información sobre niños o adolescentes en el área.

Lea también: Así fue el primer bombardeo de las Fuerzas Militares durante el gobierno De la Espriella: el Eln fue el blanco

El Frente 33, objetivo del bombardeo, mantiene con el ELN desde enero de 2025 enfrentamientos directos por el control de las rutas del narcotráfico, el hurto de hidrocarburos y la minería ilegal en esta zona de Norte de Santander.

Esta confrontación ha provocado el desplazamiento de más de 120.000 personas, el confinamiento de comunidades, al menos 115 muertes y ataques recurrentes con drones cargados de explosivos.

En apenas algo más de 60 días del nuevo gobierno van cuatro bombardeos contra grupos al margen de la ley, siendo el primero el 10 de agosto también en el Catatumbo contra el ELN. Días después hubo dos bombardeos en Guaviare, uno contra las disidencias de alias Calarcá y el otro contra el Frente Carolina Ramírez de alias Iván Mordisco.

Días antes de la operación de este 11 de octubre, el Gobierno presentó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, integrada por 1.200 efectivos militares para hacer frente a la criminalidad en la zona.

Siga leyendo: De la Espriella defiende el caminar exhibiendo cadáveres: “Entre más deje de gustarle eso a la izquierda, más lo voy a hacer”

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Preguntas y respuestas

¿Cuál era el objetivo del bombardeo en el Catatumbo del 11 de octubre?
El objetivo sería un presunto campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc, asociadas a alias Calarcá. Según información preliminar, inteligencia militar había identificado la presencia de aproximadamente 20 integrantes del grupo armado.
¿Cuántos bombardeos ha realizado el Gobierno de Abelardo de la Espriella?
En poco más de 60 días de gobierno se han realizado cuatro bombardeos. El primero fue contra el ELN en el Catatumbo, el 10 de agosto, y los dos siguientes se llevaron a cabo en Guaviare contra estructuras de las disidencias de las Farc.
¿Cuántas víctimas ha dejado el conflicto armado en el Catatumbo?
La confrontación entre el frente 33 y el ELN ha provocado al menos 115 muertes, el desplazamiento de más de 120.000 personas y el confinamiento de comunidades. También se han registrado ataques recurrentes con drones cargados de explosivos.
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