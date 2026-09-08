¿Se congelará el pago de la deuda? La propuesta que enciende el debate sobre el Presupuesto 2027

El senador del Centro Democrático, Christian Garcés, ponente del Presupuesto General de la Nación de 2027, planteó al Gobierno estudiar un aplazamiento del pago de la deuda pública previsto para el próximo año. “He propuesto que se estudie a fondo aplazar el pago de deuda, porque $150 billones para el próximo año es muy alto y necesitamos dirigir recursos a aumentar la inversión, que quedó estancada”, afirmó Garcés. Puede leer: MinHacienda insiste en recortar el gasto para evitar crisis: Estado gasta $40 billones al mes y recauda $29 billones Según el congresista, liberar parte de esos recursos permitiría aumentar la inversión y facilitar el cumplimiento del programa de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Para ello, consideró necesario hacer una reforma de fondo al presupuesto presentado inicialmente por la administración anterior.

Gobierno mantiene Presupuesto 2027 en $634,95 billones

La propuesta fue discutida durante una reunión entre Garcés, los presidentes de las comisiones económicas Tercera y Cuarta y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien calificó el encuentro como “positivo”. El jefe de la cartera confirmó que mantiene en $634,95 billones el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, aunque reconoció la necesidad de realizar ajustes durante el trámite legislativo. Entérese: Subida del presupuesto 2027 de De la Espriella sacude los mercados y dispara el riesgo país “Me parece que ellos entendieron que tenemos que trabajar mucho durante este trimestre. Creo que entienden con claridad la necesidad de hacer un ajuste (...) y poner en orden las finanzas públicas”, aseguró Gómez. El proyecto, además, tendría un faltante cercano a $60 billones, lo que abre una discusión sobre las fuentes de financiación y la distribución del gasto. Vea aquí: ¿Por qué le salió un hueco de $60 billones al presupuesto 2027?

Congreso instalará mesa para revisar el presupuesto

El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, “Ape” Cuello, coincidió con la lectura positiva del encuentro y anunció que esta semana se instalará una mesa permanente de trabajo. El objetivo será revisar el monto del proyecto y las necesidades presupuestales de los diferentes sectores, en lo que marca el comienzo de la negociación entre el Gobierno y el Congreso. Uno de los puntos centrales será determinar si existe margen para aumentar la inversión sin desconocer las obligaciones financieras del Estado.

Ley de rescate fiscal busca reducir el déficit

A la discusión del presupuesto se suma la ley de rescate fiscal que prepara el Gobierno, con la que espera reducir el déficit fiscal de 9,4% a 7,2%. Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre el contenido de esta iniciativa ni sobre las medidas específicas que permitirían alcanzar esa meta. Más noticias: Vicepresidente Restrepo cuestionó presupuesto de Petro: “No incluyeron pensiones, salud ni intereses de la deuda” La discusión presupuestal parte así de un monto de $634,95 billones, pero enfrenta presiones por el elevado servicio de la deuda, el espacio limitado para inversión y la necesidad de avanzar en el ajuste de las finanzas públicas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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