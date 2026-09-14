Congreso retoma discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027

Con más de una hora de retraso, las Comisiones Económicas de Senado y Cámara retomaron esta tarde la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027.

El aforo definido por el gobierno de Abelardo de la Espriella es de $634,9 billones, pero el debate arrancó con una proposición del Pacto Histórico que plantea rebajar la cifra a $596,6 billones.

El representante Marco Hincapié señaló que la iniciativa que defiende el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es superior en casi $60 billones frente a lo que radicó el gobierno de Gustavo Petro, y aseguró que la propuesta abelardista aumenta la burocracia en unos $4 billones.

También indagó por el financiamiento del PGN para 2027 y preguntó si se radicará una reforma tributaria próximamente.