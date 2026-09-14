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Congreso retoma discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027

Debate en las Comisiones Económicas se reinició con propuesta del Pacto Histórico para aforar el presupuesto en $596,6 billones.

  • Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara debaten el proyecto de Presupuesto para el año 2027. FOTO tomada de YouTube
    Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara debaten el proyecto de Presupuesto para el año 2027. FOTO tomada de YouTube
El Colombiano
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hace 15 minutos
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Con más de una hora de retraso, las Comisiones Económicas de Senado y Cámara retomaron esta tarde la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027.

El aforo definido por el gobierno de Abelardo de la Espriella es de $634,9 billones, pero el debate arrancó con una proposición del Pacto Histórico que plantea rebajar la cifra a $596,6 billones.

El representante Marco Hincapié señaló que la iniciativa que defiende el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es superior en casi $60 billones frente a lo que radicó el gobierno de Gustavo Petro, y aseguró que la propuesta abelardista aumenta la burocracia en unos $4 billones.

También indagó por el financiamiento del PGN para 2027 y preguntó si se radicará una reforma tributaria próximamente.

Por su parte, David Racero sostuvo que el proyecto castiga la inversión y anticipó que si se aprueba el monto de $634,9 billones, se interpondrá una demanda, porque, según explicó, la Constitución manda que el monto de la inversión en el PGN no se puede rebajar con respecto al año anterior.

Noticia en desarrollo...

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