Congreso retoma discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027

Con más de una hora de retraso, las Comisiones Económicas de Senado y Cámara retomaron esta tarde la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027. El aforo definido por el gobierno de Abelardo de la Espriella es de $634,9 billones, pero el debate arrancó con una proposición del Pacto Histórico que plantea rebajar la cifra a $596,6 billones. El representante Marco Hincapié señaló que la iniciativa que defiende el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es superior en casi $60 billones frente a lo que radicó el gobierno de Gustavo Petro, y aseguró que la propuesta abelardista aumenta la burocracia en unos $4 billones. También indagó por el financiamiento del PGN para 2027 y preguntó si se radicará una reforma tributaria próximamente. Por su parte, David Racero sostuvo que el proyecto castiga la inversión y anticipó que si se aprueba el monto de $634,9 billones, se interpondrá una demanda, porque, según explicó, la Constitución manda que el monto de la inversión en el PGN no se puede rebajar con respecto al año anterior. Noticia en desarrollo...