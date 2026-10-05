Ministerio Minas perdería 47% de su presupuesto para 2027 y Deportes 44%: aquí los detalles

El Presupuesto General de la Nación (PGN) avanza en su recta final en el Congreso por un monto de 634,9 billones de pesos, tras superar el primer debate en las comisiones económicas. Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sugiere que por lo menos unos 20 sectores tendrían recortes importantes, mientras el Gobierno alista una “Ley de Rescate Económico”.
Igualdad y Equidad registra la mayor reducción. Su presupuesto pasa de $12,1 billones a $0,1 billones, una caída de $12 billones o 98,9%. El documento señala que esto responde principalmente a una reorganización institucional y a la reasignación de funciones hacia Inclusión Social y Reconciliación, por lo que la reducción no necesariamente significa la eliminación total de las políticas que tenían financiación.
En Presidencia de la República, los recursos pasan de $10,2 billones en 2026 a $2,3 billones en 2027. La reducción es de $7,9 billones, equivalente a 77,2%. Parte de la diferencia se explica porque en 2026 este sector administró recursos extraordinarios de la UNGRD destinados a la emergencia por frentes fríos.
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El sector de Minas y Energía pasa de $14,3 billones a $7,5 billones, con una reducción de $6,8 billones, equivalente a 47,4%.
En Deporte y Recreación, el presupuesto baja de $0,5 billones a $0,3 billones, una reducción de 43,8%. El documento advierte que después del último debate se adicionaron algunos recursos, aunque el monto actualizado todavía no estaba disponible en la información suministrada.
Cabe destacar que estos recortes todavía no son definitivos y están sujetos a cambios, como ya se mencionó, el proyecto debe cumplir su trámite por el Legislativo.