¡SOS! El gobierno tiene en jaque al deporte colombiano: recorte presupuestal frena procesos olímpicos

El 2025 ha sido un año retador para el deporte nacional, ya que, al tener una reducción del 65% del presupuesto han sido muchos los programas, beneficios y eventos que se han perdido los atletas del país, y lastimosamente, el panorama parece que no mejorará en los próximos años, algo que tiene preocupado a dirigentes, atletas y entrenadores. Los personajes consultados concuerdan con que reducir el presupuesto para el deporte es un gran error, pues afecta directamente a poblaciones muy vulnerables que ven en la actividad física un camino para mejorar sus condiciones sociales, educativas y de bienestar. Carlos Mario Oquendo, me dallista de bronce en BMX en Londres 2012 argumenta que ese recorte del presupuesto para el deportes es muy grave y envía un mensaje contradictorio a lo que siempre han buscado los atletas, que es dejar el nombre del país en lo más alto a nivel internacional.

“Es lamentable, el presupuesto para el deporte se venía incrementando y eso permitía tener facilidades para capacitaciones, apoyo, para que la infraestructura de las subregiones creciera, y al bajarle tantos recursos, seguro nos va a afectar no solo ahora sino a futuro, porque veremos menos medallistas olímpicos, y menos personas que puedan ver el deporte como una opción y de vida. Creo que el mensaje es erróneo, ese no es el cambio que queremos, pero este Gobierno no lo está viendo así y ojalá esto cambie rápido porque necesita de nuevo alguien que vea el deporte como un impulso para cambiar vidas, y por ello decida invertir y no que lo vea como algo que no aporta”. Oquendo, quien venía trabajando en el programa de Embajador Olímpico, ya no hace esa labor y por ello ya no tiene contacto con los talentos que se proyectan como futuros medallistas, con ellos hablaba de preparación, mentalidad, y compartía la experiencia de cómo se prepara un medallista olímpico. Sobre el error de reducir los recursos para el deporte, otro que tiene igual concepto es el dirigente y congresista Mauricio Parodi, quien sostiene que el recorte histórico del casi 90% que se va a concretar en el gobierno de Gustavo Petro entre las vigencias 2025 y 2026 es nefasto para el país.

Con estas reducciones se pierden recursos para temas sensibles como la medicina deportiva, la preparación de los atletas, los fogueos internacionales, la construcción o adecuación de escenarios deportivos en las regiones, y la realización de eventos nacionales e internacionales. Prueba de ello es que el Gobierno ya ha declinado la realización de eventos como los Juegos Panamericanos que tenían como sede Barranquilla y fueron reasignados a Perú. Claro que no es solo eso, las regiones también se han visto afectadas, no porque reciban de esos recursos directamente del Ministerio del Deporte, sino porque ante el abandono al que se están viendo sometidos algunos deportistas, han tenido que regresar a tocar puertas en las regiones para temas delicados como la recuperación tras lesiones o para tener el respaldo médico, nutricional o de fiosoterapia que ya no les da el Ministerio. Aunque los atletas activos no quieren hablar del tema, por miedo a retaliaciones, este medio conoció que, en el caso de Antioquia, se han presentado algunas novedades con deportistas que han tenido que tocar la puerta de Indeportes para adelantar sus recuperaciones con miras a volver a su estado ideal para el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. De acuerdo con lo informado por Luis Giovany Arias Tobón, gerente de Indeportes, en la actualidad el grupo de medicina deportiva de la región adelanta el acompañamiento a deportistas como Martha Bayona y Stefani Cuadrado (ciclistas) y Sandra Arenas. “Desde Indeportes Antioquia vemos con mucha preocuación la reducción del presupuesto para el deporte que ha realizado el Ministerio del Deporte ya que esto afecta a los deportistas de alto rendimiento de nuestro departamento, quienes integran las diferentes selecciones Colombia y la preocupación es porque se ven afectados temas como acompañamiento, asistencia técnica, soporte de medicina para los atletas y paratletas que nos representan a nivel internacional”, Y uno de los casos puntuales en Antioquia está relacionado con la medicina deportiva, ya que, según mencionó Arias Tobón, anteriormente el Ministerio tenía contratado en el departamento 10 médicos especialistas para vigilar la salud de los deportistas, por ello, desde Indeportes han optado por acompañar los procesos de recuperación de Bayona, Cuadrado y Arenas. Unido a esto también están los casos de las Federaciones nacionales que no han logrado obtener los recursos para temas como contratación de técnicos extranjeros o asignación de recursos para fogueo y preparación de las selecciones nacionales para eventos internacionales. Hay que recordar que Federaciones como la de Voleibol tienen para 2025 la responsabilidad de preparar a cuatro seleccionados (dos mayores y dos juveniles) que estarán en igual número de mundiales. Precisamente Mauricio Antolinez, presidente de la Federación de Voleibol, le mencionó a este medio hace unas semanas que estaban pendientes de la asignación de los recursos para contratar a los entrenadores de las selecciones mayores de voleibol que están clasificadas a sus respectivos mundiales de Filipinas y Tailandia, y que, contrario a lo que había pasado en otras ocasiones, este año, la preparación y el fogueo para esos compromisos no sería internacional, ya que no cuentan con los recursos para hacerlo. Por ello, esperan además que los deportistas terminen sus temporadas en el exterior para poderlos concentrar en Colombia y así realizar unos entrenamientos previos a la competencia. De otro lado, Colombia que venía consolidándose como potencia en la región, ahora no tendrá una participación tan masiva en los eventos internacionales, ya que el Ministerio solo avalará y respaldará económicamente a los atletas que, por su rendimiento, estén proyectados a dar resultado en podio o primeros cinco lugares tanto en categorías juveniles como mayores. En este aspecto, por ejemplo, Colombia venía proyectando en los clavados a deportistas como Daniel Restrepo, Sebastián Morales y Luis Felipe Uribe, pero, ante el recorte presupuestal, el único que está en competencia internacional con proyección a lograr el cupo olímpico es el pereirano Uribe, quien ya fue medalla de bronce en la parada mundial celebrada en México.

Durante las últimas ediciones de Juegos Olímpicos, Colombia había tenido una amplia presencia de deportistas en las justas. La participación histótica del país data de Río Janeiro 2016 cuando la delegación estuvo conformada por 147 atletas que compitieron en 23 disciplinas, alcanzando tres oros (Mariana Pajón, Óscar Figueroa y Caterine Ibargüen), dos platas (Yuberjen Martínez y Yuri Alvear) y tres bronces (Carlos Ramírez, Ingrit Valencia y Luis Javier Mosquera). Luego, durante la pandemia se registró la participación en Tokio 2020 (se disputó en 2021) y a pesar del encierro y las dificultades para la preparación y fogueos, el país llevó 71 deportistas que alcanzaron cuatro medallas de plata (Anthony Zambrano, Mariana Pajón, Luis Javier Mosquera y Sandra Lorena Arenas) y un bronce con Carlos Ramírez. En las más recientes justas, desarrolladas en París 2024, Colombia desplazó 89 deportistas que lograron tres platas (Mari Leivis Sánchez, Yeison López y Ángel Barajas) y un bronce con Tatiana Rentería. Debido al recorte presupuestal, los expertos consideran que la participación de Colombia en Juegos Olímpicos de Los Ángeles podría estar por debajo de estas cifras, teniendo un retroceso en el desarrollo deportivo.

“El recorte presupuestal nos ha llevado en el caso de posicionamiento y liderazgo deportivo a priorizar las inversiones en aquellas disciplinas y modalidades deportistas en las que de acuerdo a los análisis metodologícos podemos tener resultados en el corto y mediano plazo”, comentó Luis Carlos Buitrago, Director Técnico de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. Buitrago resaltó que un ejemplo de esta estrategia es el contrato de ciclo olímpico que suscribiremos con el ComitéOlímpico Colombiano, ya que las necesidades de preparación y participación en los eventos de este año ascendían a los $48.000 millones, pero “como solo podemos tener disponibles 26.000, la apuesta es que a eventos como Juegos Bolivarianos solo llevaríamos potenciales medallistas, en Juegos Panamericanos Junior van aquellos atletas con posibilidad de estar entre los cinco primeros lugares y para Juegos Mundiales aquellos con posibilidades de estar en los cuatro primeros puestos”. A nivel de Federaciones, enfatizó Buitrago “la distribución es más conservadora, entendiendo las necesidades crecientes de desarrollo local y por eso los hemos invitado a priorizar en aquellas acciones y eventos que permitan garantizar los mínimos óptimos para cumplir con sus calendarios sobre todo en las edades de reserva deportiva”. Finalmente, sobre el área de fomento, dijo que “se priorizan las acciones de jornada escolar complementaria como programa bandera del Presidente y las acciones sobre Juegos Intercolegiados optimizando algunos recursos aún en ejecución de contratos suscritos en el 2024”.

Durante décadas los atletas y los dirigentes del deporte nacional clamaron por tener un Ministerio del Deporte, para contar con recursos proveniente del presupuesto nacional con el fin de fortalecer todos los protramas profesionales y recreativos de la entidad. Ese logró se hizo realidad en 2019 durante el gobierno de Iván Duque que convirtió a Coldeportes en el Ministerio del Deporte, siendo Ernesto Lucena su primer ministro. Tras su creación el Ministerio recibió un presupuesto de 553.000 millones de pesos para la vigencia 2019, luego en 2020 ese recurso tuvo un incrementeo del 10%, a pesar de la pandemia, y para 2021 cuando el país participó en los Olímpicos de Tokio el rubro fue de 737 mil millones y la cifra aumentó para 2022 cuando se aprobó un presupuesto de $881,977,086,762 mil millones. Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, esta cifra empezó a tener unos ajustes menores, por ello en 2023 el incremento del presupuesto fue del 7% ($946.000 millones), luego en la vigencia 2024 la cifra fue superior y se destinó 1,312 billones para el deporte, pero a finales de ese año el Gobierno anunció un recorte del 65%, pasando a aprobar un presupuesto de $460.000 millones.