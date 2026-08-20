Menores de 35 años concentran cerca de 4 de cada 10 créditos otorgados en Colombia

Los jóvenes menores de 35 años concentran el 37,7% de los créditos otorgados en Colombia, aunque representan apenas el 18,1% del saldo total de la deuda, según datos de DataCrédito Experian. La cifra refleja la creciente participación de esta población en el sistema financiero, impulsada por las billeteras digitales, las fintechs, las empresas de telecomunicaciones y las alternativas de financiación de bajo monto.
El acceso inicial al crédito también se concentra principalmente entre los jóvenes. Cerca del 70% de las personas que obtienen por primera vez un producto crediticio en Colombia tienen entre 18 y 28 años.
Los datos fueron analizados por PayJoy y, aunque evidencian la cabida de más inclusión financiera en esta población, aún persisten obstáculos relacionados con el empleo, la informalidad, la estabilidad de los ingresos y la falta de historial crediticio.
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