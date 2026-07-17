¿Lo suplantaron y sacaron un crédito a su nombre? Esta es la ley que le evita pagar esa deuda

Recibir un extracto bancario con cuotas de un crédito que nunca solicitó, descubrir una línea de celular abierta a su nombre o aparecer reportado en una central de riesgo por una compra que jamás hizo son situaciones que afectan cada año a miles de colombianos.
Frente a estos casos, desde mayo entró en vigor una nueva herramienta jurídica que cambia las reglas del juego para las víctimas de fraude.
Se trata de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, promulgada por el Congreso y sancionada por la Presidencia de la República el pasado 19 de mayo, que fortalece la protección de quienes sean víctimas de suplantación de identidad para adquirir créditos, productos financieros o servicios.
La principal novedad es que las entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales ya no podrán limitarse a afirmar que una persona autorizó un crédito o un contrato. Ahora deberán demostrar qué mecanismos utilizaron para verificar la identidad antes de aprobar la operación.
Si no logran acreditar que aplicaron controles suficientes, podrían perder el derecho a cobrar esa obligación.
Conozca más: ¿Necesita un préstamo rápido? Medellín ofrece nanocréditos para evitar caer en el ‘gota a gota’