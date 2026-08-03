Seis consejos para solicitar un crédito en el segundo semestre y evitar errores que pueden salir caros

El segundo semestre suele convertirse en una de las temporadas de mayor movimiento para quienes buscan financiación en Colombia.

La compra de vivienda o vehículo, el pago de estudios, la expansión de un negocio o la preparación de proyectos para el próximo año llevan a millas de personas a solicitar créditos en los bancos y entidades financieras.

Sin embargo, asumir una nueva obligación financiera sin revisar previamente la capacidad de pago o las condiciones del préstamo puede terminar afectando las finanzas del hogar durante varios años.

Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, explicó que una solicitud de crédito responsable comienza mucho antes de diligenciar el formulario. “Solicitar un crédito no debería comenzar cuando una persona diligencia una solicitud, sino mucho antes.Conocer la capacidad de pago, revisar el historial crediticio, comparar alternativas y verificar que el proceso se realiza por canales oficiales permite tomar decisiones más informadas y reducir riesgos”, señaló el directivo.

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Precisamente, el más reciente Índice de Bienestar Financiero de DataCrédito Experian muestra que los colombianos están tomando decisiones más informadas al momento de endeudarse.

El país obtuvo 59 puntos sobre 100 en bienestar financiero,mientras que la planificación para alcanzar metas financieras alcanzó 61,5 puntos y la percepción positiva sobre el futuro económico llegó a 64,1 puntos.

No obstante, el indicador de tranquilidad financiera se ubicó en 52,7 puntos, reflejando que aún existe preocupación frente al manejo del dinero y la capacidad para cumplir con las obligaciones económicas.

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Además, el estudio evidencia un consumidor más informado: el criterio para elegir un crédito obtuvo 76,5 puntos y la comparación entre diferentes alternativas alcanzó 65 puntos.

Asimismo, el 78,5% de los hogares afirma ahorrar, aunque solo el 30% logra terminar el mes con excedentes económicos.

Ante este panorama, DataCrédito Experian compartió seis recomendaciones para quienes estén pensando en solicitar un crédito durante los próximos meses.