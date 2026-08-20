Procuraduría crea grupo especial para vigilar reconstrucción tras terremoto

La Procuraduría General de la Nación puso en marcha un mecanismo especial de vigilancia para hacer seguimiento a las acciones que adelanten las autoridades frente a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y a las labores posteriores de reconstrucción en los territorios afectados.

El ‘Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo’, direccionado por el procurador Gregorio Eljach, deberá verificar que las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales cumplan las obligaciones que les corresponden tanto en la atención inmediata de la emergencia como en las etapas de reconstrucción.

Asimismo, deberá hacer seguimiento a que los recursos sean administrados y ejecutados de manera transparente, eficaz y oportuna, de manera que estos lleguen efectivamente a los fines para los que fueron destinados.

En particular, el grupo tendrá a su cargo la protección de las poblaciones de especial protección constitucional, frente a las cuales deberá verificar que las autoridades adopten oportunamente medidas de atención integral.