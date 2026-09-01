Tres bombardeos en tres semanas: Ofensiva militar deja más de 20 criminales dados de baja y cuatro menores muertos

Las operaciones militares contra grupos armados se han convertido en uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella. En sus primeras semanas de administración, la Fuerza Pública ha ejecutado tres bombardeos en Norte de Santander y Guaviare, dirigidos contra estructuras del ELN y las disidencias de las Farc.
Los tres operativos dejan, tomando los balances actualizados, más de 20 integrantes de grupos armados muertos, además de capturados y menores recuperados. La cifra corresponde a ocho fallecidos en el primer ataque, 10 en el segundo y 20 en el más reciente.
Las operaciones también han generado cuestionamientos por la muerte de menores de edad y por posibles afectaciones a la población civil.
La primera operación ocurrió la noche del 10 de agosto, en una zona rural entre Tibú y San Calixto, en el Catatumbo, Norte de Santander. El objetivo fue una estructura del ELN. El Ministerio de Defensa reportó inicialmente dos integrantes muertos, además de la destrucción de cinco áreas campamentarias y dos búnkeres, así como la incautación de cerca de 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.