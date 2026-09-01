Tres bombardeos en tres semanas: Ofensiva militar deja más de 20 criminales dados de baja y cuatro menores muertos

Las operaciones militares contra grupos armados se han convertido en uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella. En sus primeras semanas de administración, la Fuerza Pública ha ejecutado tres bombardeos en Norte de Santander y Guaviare, dirigidos contra estructuras del ELN y las disidencias de las Farc. Los tres operativos dejan, tomando los balances actualizados, más de 20 integrantes de grupos armados muertos, además de capturados y menores recuperados. La cifra corresponde a ocho fallecidos en el primer ataque, 10 en el segundo y 20 en el más reciente. Las operaciones también han generado cuestionamientos por la muerte de menores de edad y por posibles afectaciones a la población civil. La primera operación ocurrió la noche del 10 de agosto, en una zona rural entre Tibú y San Calixto, en el Catatumbo, Norte de Santander. El objetivo fue una estructura del ELN. El Ministerio de Defensa reportó inicialmente dos integrantes muertos, además de la destrucción de cinco áreas campamentarias y dos búnkeres, así como la incautación de cerca de 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.

Posteriormente, el diario El Tiempo documentó que el número de fallecidos habría llegado a ocho, entre ellos un menor de 16 años. Los otros cuerpos correspondían a cinco hombres y dos mujeres, según la información conocida por ese medio. La operación también generó denuncias por posibles afectaciones a civiles. La Defensoría del Pueblo confirmó que tres campesinos resultaron heridos, entre ellos una mujer de 44 años, y reportó verificaciones sobre viviendas y bienes civiles, además de desplazamientos de población hacia El Tarra. El Ministerio de Defensa, por su parte, sostuvo que el operativo fue planeado y ejecutado bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario. El segundo bombardeo ocurrió el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra tres campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, una facción de las disidencias asociada con alias ‘Calarcá’. La operación, denominada Amón, involucró aeronaves Kfir y Super Tucano y dejó 10 combatientes muertos. Lea más: Abatieron a alias Felipe, señalado cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca Medicina Legal estableció posteriormente que tres de los fallecidos eran menores de edad, dos de 15 años y uno de 16. El Gobierno defendió la operación argumentando que los menores se encontraban en lo que las Fuerzas Militares denominan “función continua de combate”. En este ataque también se había especulado con la muerte de alias ‘Urías Perdomo, señalado como hombre de confianza de ‘Calarcá’.Cabe aclarar que su fallecimiento no ha sido confirmado entre los cuerpos identificados.

El tercer bombardeo tuvo lugar el 30 de agosto en Miraflores, Guaviare, como parte de la Operación Azarías, contra el Frente Carolina Ramírez, estructura perteneciente al Estado Mayor Central asociado con alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella el balance de esta operación fue de 20 fallecidos. Además, fueron capturados cinco integrantes de la estructura y dos menores fueron recuperados. Conozca: De la Espriella anuncia que ocho cabecillas de las disidencias de alias Calarcá fueron dados de baja en Guaviare Entre los muertos fue identificado mediante prueba dactiloscópica alias Tigre o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla del Frente Carolina Ramírez y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’. Las autoridades también reportaron la incautación de 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, equipos de campaña y chalecos. Con esta actualización, los tres bombardeos realizados durante las primeras semanas del Gobierno dejan un balance de al menos 38 integrantes de grupos armados muertos.

La meta de los primeros 100 días

El Gobierno ha anunciado que estas operaciones no serán hechos aislados. El presidente Abelardo de la Espriella planteó como meta realizar 15 grandes operaciones durante los primeros 100 días de su administración. Con tres ejecutadas, todavía quedarían 12 para alcanzar ese objetivo. La estrategia, sin embargo, enfrenta varios retos. Uno de ellos es fortalecer las labores de inteligencia para determinar con precisión la ubicación y composición de los grupos armados antes de autorizar un ataque. Expertos en seguridad también han advertido que el número de bombardeos no debería convertirse por sí solo en el indicador para medir los resultados de la política de seguridad. La efectividad de estas acciones debe evaluarse por su capacidad para debilitar las estructuras armadas y mejorar las condiciones de seguridad de la población. La muerte de menores en las operaciones de Catatumbo y Guaviare aumenta además la presión sobre los procedimientos de planeación y verificación. La presencia de niños, niñas y adolescentes en zonas donde operan grupos armados obliga a extremar las medidas de precaución y a evaluar las posibles consecuencias sobre la población civil.

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