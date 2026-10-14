Con estas demandas buscan frenar decreto del gobierno De la Espriella sobre la protesta social; ¿qué dicen?

Justo el mismo día que el Gobierno firmó el decreto para establecer nuevas reglas para la protesta social, se anunciaron las primeras demandas contra la medida. Esto, ad portas de las movilizaciones convocadas por el sindicato de maestros Fecode y sectores petristas este 14 de octubre.
Las demandas, que vienen de sectores de la oposición, cuestionan el Decreto 1525 de 2026, con el que se modificó el Decreto 003 de 2021 sobre el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones.
Coinciden en que la norma podría ser inconstitucional y representar un retroceso en los derechos de quienes salen a las calles a protestar.
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Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la medida y aseguró que su propósito no es limitar el derecho a manifestarse. “Es un decreto garantista y democrático (...). El presidente ha sido claro, se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos”, dijo.
Y hace unos días, Lara explicó que los trancones, el ruido y las incomodidades no constituyen violencia. En cambio, las agresiones, el porte de armas, la retención de personas y los obstáculos al paso de ambulancias sí justifican la intervención de las autoridades.