Proyecto CAMBIE recibe el premio Héctor Abad Gómez por plantea nuevas respuestas frente al consumo de sustancias en Antioquia

La Asociación Colombiana de Salud Pública otorgó al Programa CAMBIE el Reconocimiento a la Vida y Trayectoria en Salud Pública Héctor Abad Gómez, en la categoría Liderazgo Social Colectivo, en el marco de la conmemoración del Día del Salubrista.

El premio, entregado en memoria del médico y defensor de derechos humanos asesinado en Medellín en 1987, distingue más de una década de trabajo continuo del programa, operado por la Corporación Acción Técnica Social (ATS). La trayectoria incluye las primeras estrategias comunicativas sobre drogas inyectadas en 2012, el acceso a material higiénico de inyección en Pereira, Cali y Bogotá desde 2014, el despliegue de naloxona comunitaria desde 2016 —que según la organización ha atendido a más de 4.000 usuarios— y la operación de la primera sala de consumo supervisado del país desde marzo de 2023.

Estefanía Sánchez, directora del Proyecto CAMBIE, dijo que el reconocimiento confirma que es posible “salvar vidas cuando la salud pública se construye desde el territorio, escuchando a las personas y respondiendo a sus realidades”.

Según el diagnóstico presentado por ATS con base en la Encuesta Nacional de Salud Mental, la depresión y la ansiedad crecieron de forma significativa frente a 2015. El 41,3 % de la población mayor de 12 años habría consumido alguna sustancia en el último año, cifra que subiría a 46,5 % en la región Central y a 50,7 % entre la población universitaria, de acuerdo con los datos citados en el documento.

Los diagnósticos oficiales referidos por la organización ubican a Antioquia como el departamento con mayor número de muertes asociadas a contextos de consumo de sustancias, mientras Medellín ocuparía el segundo lugar entre las ciudades, con mayor afectación entre jóvenes de 20 a 29 años.

¿Qué herramientas propone ATS para la región?

La organización puso a disposición de autoridades, universidades, instituciones de salud y comunidades cinco líneas de trabajo. La primera son las salas de consumo supervisado, espacios pensados para intervenir sobre riesgos como sobredosis y consumo en condiciones inseguras. La segunda es Vulcano, un kit desarrollado tras tres años de investigación que busca reducir quemaduras y exposición a gases tóxicos entre personas que usan pipas artesanales para consumir basuco.

La tercera línea, Dosis de Pasión, trabaja con líderes de barras de fútbol en autocuidado y prevención de violencia. La cuarta ofrece acompañamiento a universidades para integrar salud mental y reducción de riesgos en sus estrategias de bienestar estudiantil. La quinta es el análisis de sustancias, un servicio que ATS ha desarrollado durante más de 15 años y que busca identificar composiciones y adulteraciones, particularmente en sustancias comercializadas bajo el nombre de tusi.

¿Qué dificultades enfrenta la sostenibilidad del programa?

ATS señaló que la sala de consumo supervisado ha operado sin recursos públicos y afronta desafíos derivados de la reducción de la cooperación internacional. La organización planteó que el debate debería trascender la sostenibilidad institucional del programa y abrir una conversación entre autoridades, academia, sector salud y organizaciones comunitarias sobre qué experiencias pueden adaptarse o escalarse en el territorio.

La ceremonia de entrega está prevista para el viernes 28 de agosto a las 9:45 a. m., en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en Medellín. La organización convocó a una rueda de prensa con Estefanía Sánchez como vocera.