Pugna de poder paralizó la Organización Indígena de Antioquia

La Organización Indígena de Antioquia duró cerca de 40 días acéfala, lo que en plata blanca quiere decir que los pueblos originarios asentados en el departamento no tuvieron a nadie que oficialmente ejerciera su representación ante instancias estatales o entidades de otro tipo.

Además de los Juegos Indígenas departamentales, que tuvieron lugar mediante un acuerdo con Indeportes Antioquia y la ARL Activa entre finales de marzo y principios de abril pasado, muchas cuentas por pagar se retrasaron, justamente por cuenta de la interinidad en las directivas de la Organización Indígena.

Y fuera de eso no se habían podido firmar nuevos convenios ni contratos, hasta que no se supiera con certeza quiénes son las personas que oficialmente están a la cabeza de la OIA, pues el presidente encargado en la primera parte del año, William Pertuz, no tenía la potestad. Aunque una resolución del Ministerio del Interior acaba de dirimir el asunto oficializando la elección de una plancha de diez consejeros en la que Johan Stiven Tascón quedó como presidente, el enredo jurídico y la división interna distan mucho de haberse solucionado, pues los que fueron dados por perdedores anunciaron que impugnarán la resolución y acudirán al resto de las instancias legales.

Tascón le confirmó a EL COLOMBIANO que aunque la determinación del Mininterior rige desde el 9 de mayo, apenas están en empalme con las directivas anteriores.