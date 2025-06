“Juro que el Gobierno acatará la decisión de las cortes sobre la Consulta Popular por decreto”: Benedetti

Armando Benedetti llegó unos minutos tarde a Asobancaria para dar una conferencia a todo el sector privado y al país político que se reúne esta semana en Cartagena. Dijo en su secuencia de argumentos para defender el llamado a una consulta popular por decreto que: “juro que el Gobierno acatará las decisiones de las cortes”. Esto sucede en un contexto de tensión en el que los constitucionalistas han dicho que el presidente violaría el equilibrio de poderes al decretar una consulta que fue negada en el Senado y sobre la cual el Consejo de Estado no ha tomado una decisión.

Benedetti hizo un recuento general de lo que pasó en la votación del Senado cuando la consulta se hundió 49 vs 47. De hecho, en el auditorio hubo ruido porque se refirió a Martha Peralta quien estaba allí y el día de la votación se ausentó del debate inexplicablemente.

Según Benedetti, en Colombia no ha habido un golpe de Estado porque “no se ha censurado a medios de comunicación, no ha habido persecución política, no hay detenciones arbitrarias. Lo que hubo fue un bloqueo institucional del Congreso y el Gobierno ha respondido dentro de la Constitución”, expresó en la conferencia organizada por los principales bancos y empresas del país.