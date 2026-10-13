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Davibank pasará a Davivienda el 1 de noviembre: claves de la operación

La integración contempla activos por más de $38,3 billones y el traslado de millones de clientes, tras recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes.

  • Davibank integrará sus operaciones en Colombia con Davivienda desde el 1 de noviembre de 2026, tras recibir las autorizaciones regulatorias. FOTO EL COLOMBIANO.
    Davibank integrará sus operaciones en Colombia con Davivienda desde el 1 de noviembre de 2026, tras recibir las autorizaciones regulatorias. FOTO EL COLOMBIANO.
Colprensa
Diario La República
hace 18 minutos
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Davibank informó que la cesión e integración de sus operaciones en Colombia con Davivienda será efectiva a partir del 1 de noviembre de 2026, luego de que su junta directiva aprobara avanzar con la operación.

La decisión se conoció al finalizar una sesión extraordinaria de la junta directiva. La entidad autorizó la firma de un contrato con Banco Davivienda para transferir los activos, pasivos y contratos relacionados con su negocio financiero y bancario en el país.

Según el comunicado, el valor neto estimado de los activos, pasivos y contratos cedidos asciende a aproximadamente $2,18 billones, mientras que los activos incluidos en la operación superan los $38,3 billones. La valoración fue realizada de manera independiente por PricewaterhouseCoopers (PwC).

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Las demás condiciones de la transacción se divulgarán al mercado una vez se firme el contrato entre las dos entidades.

La Superintendencia Financiera autorizó la operación mediante la Resolución 1505 del 2 de octubre de 2026. La decisión permite la cesión parcial de activos, pasivos y contratos de Davibank a Banco Davivienda.

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En el proceso, Davibank actuará como entidad cedente y Davivienda como cesionaria, con el traspaso de los elementos relacionados con la operación bancaria contemplada en el acuerdo.

3,5 millones de usuarios pasarán a Davivienda

Javier Suárez, presidente de Davivienda, señaló que la operación contempla el traslado de 3,5 millones de clientes y activos por cerca de $30 billones, según las declaraciones entregadas tras conocerse la autorización.

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“Es una cifra muy considerable. Por supuesto, esto genera una consolidación en la operación de Davivienda. Pero creo que lo más importante para destacar es que se tendrá al cliente en el centro”, explicó Suárez.

El directivo también anticipó que, para finales de 2026, se anunciará la unión total entre las dos entidades.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Desde cuándo se integrarán las operaciones de Davibank con Davivienda?
La integración de las operaciones de Davibank en Colombia con Davivienda será efectiva a partir del 1 de noviembre de 2026, según informó Davibank.
¿Cuántos clientes de Davibank pasarán a Davivienda?
La operación contempla el traslado de 3,5 millones de clientes, según Javier Suárez, presidente de Davivienda. La noticia no especifica cómo se realizará individualmente el proceso para cada cliente.
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