¿Qué pasó con Al Qaeda tras 25 años del 11-S? Grupo terrorista musulmán sigue vigente y la amenaza continúa

El 11 de septiembre de 2001, el mundo se aterrorizó ante uno de los peores ataques terroristas de la historia, protagonizado por cuatro aviones que fueron tomados por 19 integrantes de la organización Al Qaeda y que impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, el Pentágono y uno que no logró su cometido de chocar contra el Capitolio. 25 años después, esa organización terrorista sigue vigente.
Así lo detallan informes de inteligencia de las Naciones Unidas y varias agencias de Estados Unidos como la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el FBI y la CIA, además de expertos consultados por medios internacionales.
La organización que nació en 1988 en Pakistán bajo el liderazgo de Osama Bin Laden y cuyo objetivo inicial era ser una base de datos informática para registrar a los combatientes muyahidines y canalizar recursos, quedó en evidencia ante el mundo por la planeación y ejecución de los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde secuestraron a cuatro aeronaves de las aerolíneas American Airlines y United Airlines para estrellarlas a puntos estratégicos del país norteamericano. Esos ataques causaron la muerte de 2.996 personas, convirtiéndose en la acción terrorista más mortífera de la historia.
Tras los atentados, Estados Unidos invadió un mes después a Afganistán, diezmando la estructura central de la red y provocó la muerte de numerosos cuadros, entre ellos Muhammad Atef en noviembre de 2001. Esto obligó a Al Qaeda a comenzar un proceso de descentralización.