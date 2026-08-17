“Seguiré siendo ministro, pero también padre y esposo”: MinVivienda responde por su paseo a la playa en plena tragedia

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió a la polémica generada por su presencia en Santa Marta durante los días posteriores al terremoto que golpeó al occidente del país el pasado 10 de agosto. El funcionario negó haber abandonado sus responsabilidades y explicó que viajó para visitar a su esposa y sus hijas durante sus vacaciones.
“En las últimas horas se han movido una cantidad de videos y mensajes diciendo que Jaime Andrés abandonó su responsabilidad en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado nuestro reto como ministro, lo cual no es cierto”, afirmó Beltrán en un video publicado tras la controversia.
El ministro aseguró que durante los días posteriores al sismo estuvo recorriendo municipios y departamentos afectados y trabajando en un plan de atención dividido en tres fases.