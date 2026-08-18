Colombia recibirá tres drones MQ-9A Reaper de Estados Unidos para combatir el narcotráfico

Colombia acordó con Estados Unidos la llegada de tres aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper, fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems, como parte de los nuevos acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa entre ambos países.

Las aeronaves llegarán inicialmente bajo la modalidad de préstamo, luego de la visita a Estados Unidos del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y serán incorporadas a las operaciones de las Fuerzas Militares.

Su principal objetivo será fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, especialmente en zonas donde operan estructuras dedicadas al narcotráfico y grupos armados ilegales.

Una de las principales características del MQ-9A Reaper es su capacidad para permanecer durante largos periodos en el aire y realizar seguimiento en tiempo real sobre amplias zonas. Esto permitiría ampliar la vigilancia de corredores utilizados para el transporte de drogas y facilitar la identificación de objetivos de interés para las autoridades.