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Colombia recibirá tres drones MQ-9A Reaper de Estados Unidos para combatir el narcotráfico

Las aeronaves serán utilizadas en labores de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y operaciones contra grupos armados y estructuras del narcotráfico.

  • Los drones MQ-9A Reaper cuentan con sistemas de vigilancia y sensores que les permiten permanecer durante largos periodos en el aire. FOTO: @santiuribedel10.
    Los drones MQ-9A Reaper cuentan con sistemas de vigilancia y sensores que les permiten permanecer durante largos periodos en el aire. FOTO: @santiuribedel10.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Colombia acordó con Estados Unidos la llegada de tres aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper, fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems, como parte de los nuevos acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa entre ambos países.

Las aeronaves llegarán inicialmente bajo la modalidad de préstamo, luego de la visita a Estados Unidos del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y serán incorporadas a las operaciones de las Fuerzas Militares.

Su principal objetivo será fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, especialmente en zonas donde operan estructuras dedicadas al narcotráfico y grupos armados ilegales.

Una de las principales características del MQ-9A Reaper es su capacidad para permanecer durante largos periodos en el aire y realizar seguimiento en tiempo real sobre amplias zonas. Esto permitiría ampliar la vigilancia de corredores utilizados para el transporte de drogas y facilitar la identificación de objetivos de interés para las autoridades.

Además de sus capacidades de observación, estos sistemas pueden emplearse en operaciones ofensivas. Su configuración permite realizar ataques de precisión contra determinados objetivos, siempre bajo las reglas de enfrentamiento y las autorizaciones establecidas por las autoridades colombianas.

¿Qué es un MQ-9A Reaper ?

El MQ-9A Reaper es un sistema de media altitud y gran autonomía que no está compuesto únicamente por la aeronave. Su operación requiere estaciones de control en tierra, sensores, sistemas de comunicación, infraestructura y personal especializado para manejar y analizar la información obtenida durante las misiones.

La llegada de los drones se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas a la seguridad.

El acuerdo contempla además que Colombia avance posteriormente en la adquisición de una cuarta aeronave con recursos propios. Con ello, el país buscaría pasar progresivamente de una capacidad recibida bajo préstamo a una flota propia de sistemas de vigilancia y ataque de largo alcance.

Lea más: ¿Por no pagar extorsiones? El motivo por el cual bombardean mina con un dron en el Nordeste antioqueño

Para operar de manera permanente estos equipos, las Fuerzas Militares deberán fortalecer la infraestructura disponible, capacitar a operadores y técnicos y desarrollar las capacidades necesarias para su mantenimiento.

La incorporación de los MQ-9A Reaper representa así un nuevo componente tecnológico para las operaciones de seguridad colombianas, especialmente en la vigilancia de territorios extensos y zonas de difícil acceso.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué son los drones MQ-9A Reaper que recibirá Colombia de Estados Unidos?
Los MQ-9A Reaper son aeronaves remotamente pilotadas de media altitud y gran autonomía, diseñadas para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. También pueden realizar operaciones ofensivas, según su configuración y las autorizaciones correspondientes.
¿Para qué usará Colombia los drones MQ-9A Reaper de Estados Unidos?
Colombia utilizará inicialmente los MQ-9A Reaper para fortalecer la inteligencia, vigilancia y reconocimiento, especialmente en operaciones contra el narcotráfico y grupos armados. Su autonomía permite monitorear durante largos periodos zonas extensas y corredores utilizados por organizaciones criminales.
¿Qué significa para Colombia recibir drones MQ-9A Reaper de Estados Unidos?
La incorporación de los Reaper ampliaría las capacidades colombianas de vigilancia aérea de largo alcance y seguimiento de objetivos. También implicaría inversiones en infraestructura, capacitación, mantenimiento y operación para desarrollar una capacidad permanente de las Fuerzas Militares.
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