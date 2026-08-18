No bajan la guardia ante incendios forestales: en agosto van 43 en el área metropolitana de Medellín

Las lluvias de las últimas horas han refrescado el suelo vegetal, pero no son las suficientes, ni lo serán, para liberarse del riesgo de que sigan ocurriendo incendios forestales de gran magnitud como los que ya han generado emergencias en el Valle de Aburrá.
Es por eso que, a pesar del respiro con algunas precipitaciones, la autoridad ambiental de la región, el Área Metropolitana de Medellín (AMVA), no quiere bajar la guardia en sus acciones de prevención frente a estos desastres.
Y es que, según el Sistema de Alertas Tempranas (Siata), entre junio y lo corrido de agosto, se han registrado 93 incendios de cobertura vegetal en el Valle de Aburrá.
De esas conflagraciones de los últimos dos meses y medio, 9 fueron en junio, 42 en julio y 42 en agosto.